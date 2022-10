"Nagelsmann muss schauen, dass er im Januar noch Trainer bei Bayern ist"

Das Topspiel in Dortmund wird zeigen, wo der FC Bayern steht - sagt "Sky"-Experte Didi Hamann (49). Er lässt kein gutes Haar am deutschen Meister.

Die letzten neun Pflichtspiele gegen den FC Bayern hat Borussia Dortmund allesamt verloren, nimmt dieser Verlauf im Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker und Sky) ein Ende? Gut möglich, glaubt "Sky"-Experte Didi Hamann. "Weil sie eine gute Mannschaft haben", zählt er im Gespräch mit dem kicker auf. "Weil sie nach dem Resultat in Sevilla mit breiter Brust auftreten werden." Und, vielleicht noch entscheidender: "Weil die Bayern zuletzt gewackelt haben."

Hamann, beim FC Bayern ausgebildet und selbst über 140 Mal für die Profis am Ball, glaubt nicht, dass die jüngste Krise nach den zwei klaren Heimsiegen gegen Leverkusen und Pilsen schon überstanden ist. "Dafür waren die Gegner zu schwach." Am Samstag, glaubt er, "werden wir sehr viel mehr über die Bayern herausfinden als in den letzten zwei Spielen".

Nagelsmann? "Es muss in den letzten neun Monaten etwas kaputt gegangen sein"

Der FCB hat in der jüngeren Vergangenheit zwar bewiesen, dass er gegen den BVB immer rechtzeitig zur Stelle ist, aktuell sieht Hamann den deutschen Meister jedoch in einer "heiklen Situation", die ein Sieg gegen Dortmund vielleicht kurz schönen würde. "Die Frage ist nur, ob das nachhaltig ist. Mir fehlt der Glaube, dass sich die Dinge so verbessern werden, wie es sich der Verein wünscht."

Und da kommt Trainer Julian Nagelsmann ins Spiel. "Es muss in den letzten acht, neun Monaten etwas kaputtgegangen sein", so Hamann über die größtenteils schwachen Leistungen seit Beginn des Kalenderjahres. "Das Wort 'Krise' höre ich nicht gerne, aber das ist natürlich eine Entwicklung in diesem Jahr, die rückwärts geht." Den hundertprozentigen Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Trainer sieht Hamann nicht. "Bei Bayern München musst du wissen, dass die Spieler das Spiel gewinnen, nicht der Trainer. Deswegen wird es interessant sein, was in den nächsten Wochen passiert. Ich glaube, dass es unruhige Wochen werden für die Bayern."

Die zentralen Probleme macht Hamann beim fehlenden Stürmer und im zentralen Mittelfeld aus. "Die Kimmich-Diskussion ist berechtigt. Er ist kein defensiv denkender Spieler, kein Sechser." Das könnten die Bayern in der Liga bei ihrer Überlegenheit oft kaschieren, nicht aber in der Königsklasse. "Da brauchst du einen, der für Balance sorgt, der defensiv denkt und den anderen nach vorne Freiheiten gibt. Den haben die Bayern nicht."

"Bei Bayern geht es seit neun Monaten in die falsche Richtung"

Hinzu kommt eine Konkurrenzsituation, die sich Nagelsmann zwar gewünscht hatte, die längst aber für erste Unruhe gesorgt hat. "Gegen Pilsen kann Nagelsmann nochmal rotieren, aber dann?" Niederlagen gegen Inter oder Barcelona könne er sich trotz der dann vielleicht schon geglückten Achtelfinal-Qualifikation nicht erlauben. "Ich sehe die Gefahr, dass er bis zur WM mehr oder weniger die gleiche Mannschaft spielen lässt. Er kann auf die Spieler keine Rücksicht nehmen, soll er auch nicht. Er muss schauen, dass er im Januar noch Trainer bei Bayern ist." Bis Weihnachten, glaubt Hamann, "wissen wir mehr". Ob Nagelsmann im Amt bleibt oder nicht.

Mehr zu verlieren haben am Samstag aus seiner Sicht deshalb klar die Bayern. "Sie sind sehr fragil", sagt Hamann. "Der Trainer steht unter Druck. Wenn die am Samstag verlieren, wird die Trainerdiskussion zu Recht richtig Fahrt aufnehmen. Das geht ja schon seit neun Monaten in die falsche Richtung, nicht erst seit gestern. Es sind sehr unruhige Zeiten für die Bayern."