Nagelsmann moniert "groben Fehler" - und rüffelt Pavard

Nach dem 3:2 gegen Leipzig freute sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über einen "schönen Sieg" gegen seinen Ex-Klub - analysierte aber auch die Fehler seiner Elf schonungslos.

Weil er vorne "einfach gerade keinen opfern" will und eine Abwehrkette mit vier Innenverteidigern nicht zu seiner Überzeugung passen, setzte Julian Nagelsmann auch gegen Leipzig wieder auf seine 3-2-4-1-Formation. Der 3:2-Sieg am Samstagabend zeigte deren Vorzüge, aber auch Risiken und Nebenwirkungen.

"Ich habe mich entschieden, die aktuell offensiv stärkste Elf zu bringen", erklärte Nagelsmann danach bei "Sky". Das habe auch gegen den Ball einen entscheidenden Vorteil: "Es unterschätzen leider viele in der Beurteilung der Dreierkette, dass du einen Spieler mehr im Pressing hast."

Nagelsmann räumt ein: "Ein Unentschieden wäre auch okay gewesen"

So kamen die Bayern wie schon beim 4:1 bei Hertha immer wieder zu hohen Ballgewinnen sowie vielen Tormöglichkeiten und ließen ihren Trainer hinterher von einem "wichtigen" und "auch schönen Sieg" sprechen. Dass er aber gleichzeitig einräumte, dass dieser "nicht megaverdient" ausgefallen sei, vielmehr "ein Unentschieden auch okay gewesen wäre", deutete manche Schwäche im Auftritt des Meisters schon an. Und Nagelsmann analysierte sie schonungslos.

"Wir haben in der ersten Halbzeit einen groben Fehler gemacht: Wir wollten jeden Angriff zum Abschluss bringen", monierte der 34-Jährige. "Wir haben viel zu schnell nach vorne gespielt, viel, viel zu schnell. Wir haben sehr viele Risikopässe gespielt, was ja grundsätzlich gut ist, wenn du Tore machen willst. Aber es waren ein, zwei Momente zu viel." Erst nach dem Seitenwechsel habe seine Mannschaft mit "mehr Geduld" agiert und "mehr Kontrolle gehabt".

Pavard hält sich nicht an "klare Ansage"

Auch die Entstehung der beiden Gegentore missfiel Nagelsmann. Beim Ballverlust vor dem 1:1 - Manuel Neuer nannte es ein "Eiertor" - habe Leroy Sané einen Pass "sehr, sehr scharf gespielt", "da müssen wir ihn einfach ein bisschen softer ablegen", so der Trainer. Und vor dem 2:2 hielt sich Benjamin Pavard offenbar nicht an die Absprachen, als er Christopher Nkunku aus den Augen verlor.

"Das ärgert mich schon ein bisschen, weil das Matchplan-spezifisch war", so Nagelsmann: Sein Ex-Schützling Nkunku mache "immer diese Laufwege, dann geht er kurz nach außen weg, dann tief. Da war die klare Ansage, dass wir in solchen Situationen nur die Tiefe verteidigen, nicht auf den Ballgewinn spekulieren. Benji macht diesen einen Schritt mit raus, weil er denkt, er kann vielleicht den Pass abfangen. Aber da sind die Bälle gut getimt. Das zweite Tor können wir auf jeden Fall verhindern."

Mit "ein bisschen Glück" konterte Serge Gnabry im Verbund mit dem abfälschenden Eigentorschützen Josko Gvardiol das 2:2 jedoch schnell. "Wir haben die drei Punkte", konnte Nagelsmann deswegen bilanzieren, "und das ist am Ende das Entscheidende."