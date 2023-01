Nagelsmann moniert falsches Verhalten

An der Tabellenspitze hat sich nichts geändert, die Münchner sind einmal mehr Herbstmeister. Zufrieden aber waren die Bayern nach dem 1:1 im Topspiel in Leipzig nicht. Aus mehrerlei Gründen.

Einerseits, weil die Defensive ein paar Probleme offenbarte. Andererseits, und das fällt deutlich mehr ins Gewicht, weil offensiv nur sieben Abschlüsse notiert waren.

Wieso, sei schwer zu erklären, meint Trainer Julian Nagelsmann: "Wenn ich es mir leicht machen will, sage ich, es ist der Pause geschuldet. Wenn ich es mir schwerer machen will, sage ich, das Training war schlecht." Da war ein Augenzwinkern mit dabei, wenngleich die Frage erlaubt ist, ob die Mannschaft nicht konzentriert genug gearbeitet hat in der vergangenen Woche.

Der 35-Jährige moniert insbesondere das Verhalten in der "roten Zone", wie er sagt, "da haben wir uns immer falsch entscheiden". Wenn es Zeit zu dribbeln gewesen wäre, kam ein Pass - und umgekehrt. "Das hat auch mit Rhythmus zu tun. Wenn wir Rhythmus haben, ist die Entscheidungsfindung besser", so der Chefcoach.

Gegen den 1. FC Köln am Dienstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird sich das ändern, da ist der FCB-Trainer ziemlich sicher. Auch, weil er dem Team nochmals eine ausführliche Analyse gezeigt habe, wie Nagelsmann verrät.