Nagelsmann lobt Nianzou - "trotzdem werden wir uns auf dem Transfermarkt umschauen"

Tanguy Nianzou (19) erzielte beim 4:0-Sieg gegen Union sein erstes Tor für den FC Bayern. Julian Nagelsmann sprach anschließend ausführlich über die Situation des Franzosen.

Ein strahlendes Lächeln breitete sich am Samstagabend auf dem Gesicht von Hasan Salihamidzic aus, als die Spieler des FC Bayern siegessicher zur Halbzeit in den Tiefen der Allianz-Arena verschwanden. Der Sportvorstand beglückwünschte Robert Lewandowski und Co. zu drei Treffern und einer gelungenen ersten Hälfte, besonders strahlend empfing er allerdings Tanguy Nianzou.

Zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison hatte der junge Franzose in der Anfangsformation gestanden, zum fünften Mal wettbewerbsübergreifend. Und gegen Union durfte Nianzou nach rund 25 Minuten sein erstes Pflichtspieltor im Trikot des deutschen Rekordmeisters bejubeln. "Er ist unglaublich kopfballstark, wahrscheinlich unser stärkster Kopfballspieler", lobte Trainer Julian Nagelsmann den Treffer nach einer Ecke von Joshua Kimmich.

"Er hat eine Winner-Mentalität, die schon außergewöhnlich ist"

Weil Benjamin Pavard (COVID-19) und Niklas Süle (Muskelfaserriss) fehlten, bekam Nianzou mal wieder eine der wenigen Chancen, die ihm Nagelsmann bislang zugestand. "Als Trainer hat man immer die Hoffnung, dass er nahezu fehlerfrei spielt, aber das kannst du nicht erwarten, wenn du ihm so wenig Spielzeit gibst. Du bist als Trainer schon ein bisschen selbst verantwortlich."

Für Experimente, so Nagelsmanns Begründung, blieb aufgrund der teils holprigen Ergebnisse wenig Zeit. Zu wackelig hatte sich Nianzou bis dato präsentiert, vor allem als nicht zuverlässig genug. Immer wieder betonte der Trainer zuletzt, dass er von Dayot Upamecano, Nianzou und Co. nicht den genialen Pass, sondern vor allem eine solide Verteidigungsarbeit erwartet. "Das sind einfach ihre großen Stärken, ohne mit Ball immer super Bälle spielen zu müssen, sondern hart am Mann zu verteidigen."

Gegen Union folgte Nianzou - anders als sein Nebenmann Upamecano - der Anweisung, "noch dazu hat er zwei, drei super Bälle ins Mittelfeld gespielt", fand Nagelsmann. "Mit Tanguy war ich insgesamt sehr zufrieden. Man sieht, dass er einen sehr guten Charakter hat, dass er alles reinwirft. Er hat eine unglaubliche Aggressivität und eine Winner-Mentalität, die schon außergewöhnlich ist."

Nianzou muss nun vor allem seine Fehler abstellen

Dass Nianzou "immer wieder diesen einen oder anderen Moment drin hat", wo er sich eine Unaufmerksamkeit erlaubt oder zu viel will, "gestehe ich ihm zu", sagte Nagelsmann. "Er hat Talent, er ist immer noch ein sehr junger Kerl." Der nun vor allem seine Fehler abstellen muss. Dann, prophezeit Nagelsmann, "kann er eine sehr gute Rolle spielen".

Trotzdem "werden wir uns auf dem Transfermarkt umschauen, weil Tanguy jetzt auch schon da ist". Und Süle im Sommer nach Dortmund wechselt. "Wir werden nicht nur mit den Spielern, die wir haben, in die neue Saison gehen, sondern werden da schon was machen. Tanguy hat absolut die Chance, mehr Spielzeit zu kriegen."