Nagelsmann lobt die Balance - und Sané

Mit dem 5:0 gegen Dynamo Kiew hat der FC Bayern den neunten Sieg in Folge eingefahren. Nach der Partie lobte Trainer Julian Nagelsmann zum einen die Balance zwischen Defensive und Offensive - und zum anderen Leroy Sané.

Es war eine ziemlich eindeutige Angelegenheit zwischen dem FC Bayern und Dynamo Kiew. Als Schiedsrichter Marco Guida dem Spiel am Mittwochabend nach 92 Minuten ein Ende setzte, stand ein sehr deutliches Resultat auf der Anzeigetafel der Allianz-Arena. Die Münchner hatten fünf Tore erzielt, die Gäste aus der Ukraine null.

Letzteres freute Julian Nagelsmann besonders. Als der 34-Jährige nach der Partie am DAZN-Mikrofon Auskunft gab, sprach er zwar auch über die "schönen Tore", die seiner Mannschaft gelungen waren - was er aber hervorhob, war die Defensive. "Wir haben eine gute Balance gehabt", lobte Nagelsmann und verlor dann noch einmal einen Gedanken an das jüngste 3:1 in der Bundesliga in Fürth. Da hatte sein Team in den Schlussminuten noch einen Gegentreffer kassiert; ein Tor, das zwar nicht mehr als ein Schönheitsfehler war, eines aber, über das Nagelsmann sagte: "Es schmälert das Ergebnis."

Es war keine Absicht, ich wollte den Ball reinflanken. Leroy Sané

Gegen Kiew musste Manuel Neuer nicht hinter sich greifen. Der Schlussmann erlebte einen eher geruhsamen Abend, war aber zur Stelle, als er kurz vor der Pause doch mal gefordert war. In einer Szene, in der sich die Bayern auskontern ließen, verhinderte Neuer mit einer fantastischen Parade den Anschlusstreffer der Ukrainer.

"Leroy hat es sich verdient"

Dafür erhielt er später ebenso ein Lob von Nagelsmann wie Leroy Sané. Der 25-Jährige hatte erneut ein ansprechendes Spiel abgeliefert und nach seiner Vorlage des 3:0 durch Serge Gnabry das vierte Tor selbst erzielt. "Leroy hat es sich verdient", sagte Nagelsmann, "er ist ein herausragender Spieler mit einem sehr guten Charakter, das hat er heute gezeigt."

Mit seinen Dribblings, seinen Abschlüssen und seinen Torbeteiligungen war Sané der auffälligste Mann auf dem Feld, später gab er mit Blick auf seinen Treffer allerdings zu: "Es war keine Absicht, ich wollte den Ball normal reinflanken, aber ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass meine Technik in dem Moment nicht so gut war." Aus Flankenposition flog die Kugel ins Kiewer Tor - knapp eine Viertelstunde später hatte der eingewechselte Eric-Maxim Choupo-Moting das letzte Wort und sorgte für das 5:0 auf der Anzeigetafel.