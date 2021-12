Nagelsmann: "Lewy ist auch nur ein Mensch"

Am Ende der Pressekonferenz setzte Julian Nagelsmann am Donnerstag zum Fazit seines ersten Halbjahres als Bayern-Trainer an. Und richtet den Blick auf Robert Lewandowski und auf Wolfsburg.

"Ich glaube, wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt", sagte der 34-Jährige. Dafür müsse seine Mannschaft auch noch abschließend den VfL Wolfsburg am Freitagabend besiegen: "Wir wollen gewinnen und den Abstand in der Tabelle wahren, deshalb ist es ein sehr wichtiges Spiel für uns."

Die Hoffnung auf ein Comeback von Leon Goretzka und Corentin Tolisso hat sich zerschlagen, die beiden Mittelfeldspieler fehlen gegen Wolfsburg erneut. Dafür kehrt Marcel Sabitzer nach Wadenproblemen zurück. "Eine Alternative mehr, wenn auch ohne echtes Training", sagt Nagelsmann, was nach einer Jokerrolle für den Österreicher klingt. Die Doppelsechs dürften deshalb wie beim 5:0 in Stuttgart Jamal Musiala und Marc Roca bilden, wenn der Spanier kann: "Er hat eine körperliche Reaktion auf die Belastung gezeigt, was nach der langen Zeit ohne Spielpraxis normal ist. Ich bin dennoch guter Dinge bei ihm."

Nimmt Lewandowski Müller den nächsten Rekord ab?

Guter Dinge ist er auch bei seinem Toptorjäger Robert Lewandowski, der zuletzt merklich unzufrieden auf dem Platz wirkte und bei seinen Toren in Stuttgart kaum jubelte. "Lewy ist unglaublich ehrgeizig und mag am liebsten jeden Ball haben. Er ist auch nur ein Mensch, als solcher ist man manchmal unzufrieden, das ist ganz normal, solchen Phasen gibt es." Der VfL Wolfsburg könnte als Stimmungsaufheller für den Polen dienen, gegen keinen Klub traf er in der Bundesliga häufiger, 23-mal in 20 Partien. Im Jahr 2021 glückten ihm bislang 42 Treffer, ein weiterer gegen die Wölfe und er hängt Gerd Müller als Rekordhalter ab, der 1972 ebenfalls 42-mal traf.

Gegen den VfL verloren die Münchner keines ihrer 24 Heimspiele bei 22 Siegen, dennoch warnt Nagelsmann trotz der sportlichen Krise beim Gegner: "Das ist nach wie vor eine sehr gute Mannschaft. Wir müssen ihnen die Konterstärke nehmen. Und auch wenn es abgelutscht klingt: Angeschlagene Boxer sind die gefährlichsten."

Nagelsmann erwartet Kimmich am 2. Januar zurück

Nach Wolfsburg, gegen das Thomas Müller sein 400. Bundesligaspiel bestreiten wird, will Nagelsmann ausspannen und ruhige Weihnachtsfeiertage genießen. Daheim werde gewichtelt, verriet er, bei "Stille Nacht, Heilige Nacht" kämen ihm immer Tränen, ein paar Tage auf der Skipiste wären schön, auch Eishockey wolle er spielen. Am 2. Januar geht es dann weiter, mit einem gesunden und spielfähigen Joshua Kimmich, davon geht Nagelsmann aus. "Ich bin unglaublich zufrieden, wie ich im Klub und von den Fans aufgenommen wurde. Ich liebe den Job bei Bayern München", schloss er seine Ansprache. Fehlt als letzter Glücksmoment 2021 nur noch der Dreier gegen Wolfsburg.