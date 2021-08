Nagelsmann: Leidenschaft und Intensität wie im Supercup

Den ersten Titel hat der FC Bayern in dieser Saison mit dem Supercup eingefahren, die Leistungssteigerung beim 3:1 in Dortmund war offensichtlich. Gegen den 1. FC Köln am Sonntag soll Julian Nagelsmanns Mannschaft daran anknüpfen, sie muss allerdings auf zwei Profis verzichten.

Neben Manuel Neuer wird auch Kingsley Coman gegen den 1. FC Köln fehlen. "Er hat eine kleine Einblutung am Gesäßmuskel", will Trainer Julian Nagelsmann nichts riskieren. Offen sei, ob der Franzose schon am kommenden Mittwoch im Pokalspiel beim Bremer SV wieder einsatzfähig ist. Durch den Ausfall dürfte Leroy Sané in die Startelf zurückkehren. Es zeigt aber auch, dass dem Münchner Kader ein vierter Flügelspieler zum Ende des Transferfensters guttäte.

Nagelsmann lobt Leidenschaft und Intensität

Gutgetan hat Nagelsmann wie Mannschaft nach der so kurzen wie komplizierten Vorbereitung und dem Remis zum Bundesligastart in Mönchengladbach der Sieg in Dortmund. "Wir haben verdient gewonnen, gut und emotional gespielt. Die Spieler haben gezeigt, dass sie gewillt sind, eine Top-Saison zu spielen", lobte der Trainer sein Team. Leidenschaft und Intensität gefielen ihm in Dortmund, so soll die Mannschaft auch gegen Köln vor 20 000 Zuschauern in der Allianz-Arena auftreten.

"Wir müssen an unsere Grenzen gehen, weil Köln gut drauf ist"

Der FC Bayern muss jedoch mit einem mutigen 1. FC Köln rechnen. Als Steffen Baumgart zuletzt als Trainer in der Allianz-Arena aufkreuzte, verlor er im Februar 2020 mit dem krassen Außenseiter SC Paderborn nur hauchdünn mit 2:3. Ein Schlüssel wird sein, defensiv auch gegen die Kölner so konsequent zu verteidigen wie am vergangenen Dienstag im Supercup (3:1) gegen Erling Haaland und den BVB. "Wir müssen an unsere Grenzen gehen, weil Köln gut drauf ist", sagt Nagelsmann, der den FC unter Baumgart als "sehr offensiv denkend und attraktiv für die Zuschauer" beschreibt.

Große Veränderungen in der Startelf sind außer Sven Ulreich und Sané für Neuer und Coman nicht zu erwarten. Immerhin drängt sich Corentin Tolisso als Alternative auf. "Ich halte viel von ihm, sehe ihn sehr gut und bin sehr froh, dass er da ist", lobt Nagelsmann. Nach Abschied bis Ende August klingt dies beim Franzosen nicht mehr unbedingt, eher nach weiteren Einsatzminuten in den folgenden englischen Wochen.