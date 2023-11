Nagelsmann legt sich fest: Henrichs verteidigt rechts - Kimmich auf der Sechs

Nach dem hoffnungsvollen Start auf der USA-Tour will Julian Nagelsmann beim Heimdebüt den Aufwärtstrend bestätigen. Zuvor verkündete er richtungsweisende Entscheidungen.

Am Freitagabend betraten Julian Nagelsmann und sein Personal mit dem Berliner Olympiastadion jene Stätte, in der sie sich am 14. Juli zum Europameister krönen wollen. Doch so weit gingen die Gedanken des neuen Bundestrainers bei der abschließenden Einheit vor dem Prestigeduell gegen die Türkei nicht. "Es ist ein weiter Weg ins Finale", sagte der 36-Jährige, "jetzt versuchen wir erst einmal, einen kleinen Schritt zu machen, um gut präpariert ins Turnier gehen." Auf große Experimente will sich Nagelsmann dabei nicht einlassen: "Wir versuchen, die beste Elf zusammen zu stellen."

Wie schon gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) muss der neue Hoffnungsträger nach den Ausfällen von Jamal Musiala, Robin Gosens, Malik Thiaw und nun auch Marc-André ter Stegen improvisieren. Da für Nagelsmann die Nachnominierung von Manuel Neuer nicht in Betracht kam, spricht viel für den Frankfurter Kevin Trapp, der im Gegensatz zu den Kollegen Janis Blaswich und Oliver Baumann immerhin schon sieben Länderspiele aufweist.

Während sich Nagelsmann in dieser Frage bedeckt hielt, gab er sich in anderen Personalien auskunftsfreudiger. So wird Benjamin Henrichs, der in den USA noch verletzungsbedingt gefehlt hatte, als Rechtsverteidiger auflaufen. "Er spielt eine herausragende Saison bei Leipzig. Wir sind sehr froh, dass er wieder dabei ist", urteilte Nagelsmann über den Defensiv-Allrounder. Die Spekulationen, Joshua Kimmich aus dem Mittelfeld abzuziehen und stattdessen auf die rechte Abwehrseite zu versetzen, erteilte Nagelsmann indes eine klare Absage.

"Ich sehe ihn als Sechser und nicht als Rechtsverteidiger", sagte der Bundestrainer über den Münchner, der auf der USA-Reise wegen eines Infekts ausfiel und vorzeitig abgereist war. Für Pascal Groß, der Kimmich gegen die USA und Mexiko stark vertrat, hat Nagelsmann ebenfalls klare Vorstellungen hinsichtlich der Verwendung. Der Routinier von Brighton & Hove könne im Ausnahmefall rechts aushelfen, ist aber prinzipiell im Mittelfeld eingeplant.

Nagelsmann fordert "gute Stabilität"

Im Duell gegen die Türken, die in der FIFA-Weltrangliste 22 Plätze hinter der DFB-Auswahl auf Rang 38 geführt werden, will Nagelsmann vor allem im Defensivverhalten Fortschritte und "eine gute Stabilität" sehen. Von den neun Länderspielen in diesem Jahr blieb man nur beim 2:0 gegen die zweitklassigen Peruaner ohne Gegentreffer. "Gerade im Hinblick auf ein großes Turnier ist es wichtig, stabil zu sein", betonte Nagelsmann. Allerdings werde man "nicht unser Heil im Verteidigen suchen", sondern vielmehr danach streben, den Gegner durch Ballbesitz zu dominieren und variabel aufzutreten: "Die Idee ist, dass wir nicht immer denselben Stiefel spielen. Die Spieler haben es im Kreuz, variabel zu sein."

Eine Schlüsselrolle kommt dabei Kapitän Ilkay Gündogan zu, der erstmals in seiner langen Karriere gegen die Auswahl jenes Landes aufläuft, in dem seine Eltern leben. "Natürlich ist es ein besonderes Spiel für ihn, aber er freut sich darauf und spürt die Verantwortung, ein gutes Spiel zu machen", sagte Nagelsmann, der zuvor das Gespräch mit dem Routinier gesucht hatte: "Da wirkte er noch sehr entspannt. Er hat sicher keine Angst, morgen das Spielfeld zu betreten."

Sané schickt Botschaften - auch an Bayern

Da wird auch Leroy Sané in der Startelf auflaufen. "Ich freue mich auf das Spiel, weil eine gute Atmosphäre da sein wird. Es wird sicher relativ laut werden", sagte der Offensivspieler, der seine Leistungsexplosion in der Nationalmannschaft an seinem ehemalige Bayern-Coach und neuen Bundestrainer festmachte: "Wir hatten schon eine gute Beziehung im Verein. Er weiß, was ich brauche und gibt mir diese Freiheiten." Auf die Frage nach seiner sportlichen Zukunft in München, wo er noch einen bis 2025 datierten Vertrag besitzt, sagte Sané ausweichend: "Klar will der Verein Gespräche führen. Und klar wird der FC Bayern erster Ansprechpartner sein, das steht außer Frage. Aber im Moment will ich mich nur auf die Saison konzentrieren."