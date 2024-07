Nagelsmann kündigt zeitnahe Kader-Änderungen an

Julian Nagelsmann rief nach Deutschlands EM-Aus gleich das nächste forsche Ziel aus. Das Trainerteam sieht er gut aufgestellt - der Kader soll aber schon bald ein neues Gesicht erhalten.

Forsche Töne nach dem EM-Aus: Julian Nagelsmann peilte noch am Samstag den WM-Titel an. IMAGO/Pressefoto Baumann

Wer aus der Champions League oder dem DFB-Pokal ausscheidet, kann sich meistens schon wenige Tage später in der Bundesliga trösten. Nach einem EM-Aus geht das nicht. "Das Traurigste ist, dass eine Heim-EM auch in meiner Karriere wahrscheinlich nicht mehr kommt", sagte Julian Nagelsmann nach der bitteren Viertelfinal-Niederlage gegen Spanien am Samstagabend. "Das tut weh. Und dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird, tut auch weh."

In einem Nebensatz rief der Bundestrainer also noch in Stuttgart das nächste große Ziel aus. "Die Aussage gefällt euch, gell? Da werden die Augen groß, Wahnsinn", lächelte er auf der Pressekonferenz in die Runde. "Was soll ich denn sagen? Dass wir in der Vorrunde ausscheiden? Natürlich wollen wir Weltmeister werden."

Nagelsmann sieht dafür schon jetzt gute Grundlagen. Auf die Frage, was er von der EM in Richtung WM mitnehme, sagte er: "Wir haben ein tolles Trainerteam, einen tollen Staff. Hier ist keiner dabei mit großem Ego, keiner, der sich wichtiger nimmt als er ist. Im Trainerteam gab es nicht einmal Stress oder Missgunst oder andere negative Einflüsse. Das nehme ich auf jeden Fall mit, dass wir da als gesamte Gruppe einen guten Job gemacht haben in Verbindung mit den Spielern."

"Wir haben ein paar ältere Semester dabei"

Der Kader wird sich allerdings schon sehr bald verändern, und Nagelsmanns Worte auf der PK ließen sich so interpretieren, dass das nicht nur mit feststehenden (Toni Kroos) und möglichen Rücktritten (Thomas Müller, Ilkay Gündogan, Manuel Neuer) zusammenhängt. "Wir haben einen Kader, der nicht extrem jung ist, und ein paar ältere Semester dabei. Wir werden uns in Ruhe Gedanken machen, was das Richtige ist. Es ist nicht einfach, so ein mitreißendes Turnier zu haben - und in acht Wochen ist Nations League. Da werden wir sicher am Kader was machen, um ein paar gute Spiele abzuliefern und den besten Kader für die WM-Qualifikation 2025 zusammenzustellen."

Wie der aussieht, will Nagelsmann erst einmal mit den Betroffenen besprechen. Klar ist aber schon jetzt: "Wir werden sicher ein bisschen was ändern." Bei der EM war das Durchschnittsalter aller eingesetzten Spieler bei keiner Mannschaft so hoch wie bei der deutschen (29,07).