Nagelsmann: "Kroos wird perfekt ins Team passen"

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat in einem Interview seinen Plan mit Toni Kroos erklärt - und kündigt "mehr Spieler wie Pascal Groß" an.

Weil er "Bock drauf" hat, kehrt Toni Kroos in die deutsche Nationalmannschaft zurück - und offenbar haben auch die Teamkollegen Bock auf ihn. "Ich habe mit vielen Spielern vorab telefoniert und genau zugehört, ob da einer ein Problem mit Kroos haben könnte. Im Gegenteil! Alle waren sehr positiv", erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann im Interview mit dem "Spiegel".

"Er wird als Verbindungsspieler im Mittelfeld perfekt in das Team passen, das wir im Kopf haben. Er wird uns guttun mit seiner Erfahrung und Routine", ist sich der 36-Jährige sicher. "Toni hat einen sehr klaren Blick auf den Zustand unserer Nationalmannschaft. Mit jedem weiteren Gespräch habe ich bei ihm eine zunehmend größere Begeisterung dafür gespürt, trotz seines eigentlichen Rücktritts doch bei der Heim-EM dabei zu sein und uns zu unterstützen." Er werde "auch in einer engen EM-Partie die Ruhe behalten" und einer sein, "den man unter Druck immer anspielen kann".

Wie Nagelsmann sein zentrales Mittelfeld künftig ordnen wird, bleibt die spannende Frage. Klar ist: Joshua Kimmich wird diesem nicht mehr angehören. "Er hätte auch rechts hinten gespielt, wenn Kroos nicht zurückgekehrt wäre", verriet Nagelsmann. "Bei der Nationalmannschaft muss man sich unterordnen. Da ist man ein Diener für sein Land. Kimmich ist das."

Es wird der eine oder andere nicht nominiert werden, von dem viele denken, der sei sicher dabei. Julian Nagelsmann

Grundsätzlich arbeitet Nagelsmann weiter an seinem bereits nach den schweren Rückschlägen gegen die Türkei und Österreich formulierten Vorhaben, mehr "Worker" in seine Mannschaft einzubauen. "Wir müssen unser Statusdenken abstellen. Wir reden uns ein, Deutschland sei eine Top-Fußballnation, obwohl wir seit Jahren Misserfolge erleben. So kommt man nicht zurück in die Erfolgsspur. Wir müssen endlich anfangen, Fußball wieder zu arbeiten." Für das Ziel, "leidenschaftlich" zu verteidigen, "werden wir mehr Spieler im Kader haben wie Pascal Groß, die sich auch mal für andere reinwerfen und denen es weniger darum geht, mit einem tollen Pass zu glänzen", kündigte Nagelsmann an.

Für andere könnte es dafür eng werden. "Es wird bestimmt der eine oder andere nicht nominiert werden, von dem viele denken, der sei sicher dabei", deutete Nagelsmann Überraschungen an. Am Ende sollen alle frühzeitig ihre Rolle kennen. "Es ist hilfreich, wenn jeder Spieler ganz genau weiß, woran er ist."