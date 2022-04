Nagelsmann kritisiert Freiburger Verantwortliche

Dass der SC Freiburg Einspruch gegen die Wertung des Bayern-Spiels eingelegt hat, missfällt Julian Nagelsmann. Der FCB-Trainer übt deutliche Kritik.

Darauf, dass den Bayern nach dem Wechselfehler von Freiburg ein Nachspiel durch das DFB-Sportgericht droht, hatte Oliver Kahn ganz gelassen reagiert. Julian Nagelsmann kann das nicht von sich behaupten.

"Ganz so entspannt wie der Vorstandsvorsitzende bin ich nicht, sage ich ehrlich", so der Bayern-Trainer am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale beim FC Villarreal. Das Urteil des DFB-Sportgerichts könne "nur in eine Richtung gehen".

Das Vorgehen der Freiburger Verantwortlichen kritisierte Nagelsmann ausdrücklich: "Aus persönlicher Sicht kann ich nicht verstehen, dass Freiburg das macht. Weil sie in den 18 Sekunden, glaube ich, nicht zwei Tore gemacht hätten. Ich persönlich hätte es nicht gemacht, weil ich finde, dass du einen Fehler eines Dritten ausnutzt, um selber vielleicht zu Punkten zu kommen, weil der Druck der Fans oder Sponsoren so groß wird."

"Ich hätte dem Verein klar kommuniziert, dass wir nicht Einspruch einlegen"

Nagelsmann weiter: "Ich weiß nicht, ob du im November bei der Jahreshauptversammlung dir mit den Sponsoren auf die Schulter klopfen kannst, solltest du international spielen aufgrund der gewonnenen drei Punkte, die du sportlich de facto einfach nicht gewonnen hast. Ich wäre nicht so glücklich, wenn das dann der Fall wäre. Deswegen hätte ich dem Verein klar kommuniziert, dass wir nicht Einspruch einlegen. Am Ende muss es jeder selbst entscheiden."

Er habe den Einspruch "nicht so erwartet", er habe ihn aber auch "nicht überrascht", sagte Nagelsmann. "Damit ist das Thema für mich auch beendet."

