Nagelsmann kontert die Kritik: "Spieler sollten die Zeit nutzen"

Guter Dinge startet Julian Nagelsmann an diesem Montag seine erste Dienstreise als Bundestrainer. Den Spagat, den die umstrittene USA-Tour von ihm erfordert, meistert er zumindest schon mal kommunikativ souverän.

Bis auf Kai Havertz, der infolge einer kleinen Zahn-OP vermutlich erst am Mittwoch aus London nachfliegen kann, stehen Julian Nagelsmann auf der anstehenden USA-Reise alle Nominierten von Beginn an zur Verfügung. Dementsprechend aufgeräumt gab sich der neue Bundestrainer am Montagvormittag vor seiner Jungfernreise am Frankfurter Flughafen. "Ich bin guter Dinge, dass alle voll spiel- und trainingsfähig sein werden", erklärte Nagelsmann, der den umstrittenen Übersee-Trip mit Spielen gegen die USA und Mexiko nicht zuletzt auch unter Teambuilding-Aspekten für wertvoll erachtet: "Atmosphärisch ist so eine Art Trainingslager im Ausland immer gut, weil man einfach auf positive Art aufeinanderhängt, Zeit hat, miteinander zu sprechen und sich kennenzulernen."

Sportlich werde das Trainerteam "versuchen, schnellstmöglich die Inhalte rüberzubringen, die erste Grundstruktur zu schaffen", so Nagelsmann. "Wir werden aber sicher die anderen Länderspielmaßnahmen auch noch brauchen, um uns weiterzuentwickeln."

"Ich würde wahrscheinlich dasselbe sagen, wenn ich noch bei einem Verein wäre"

Detailliert zu seiner Spielidee äußern wollte sich der Fußballlehrer indes nicht. "Ich hoffe, dass die Journalisten das dann sehen und entsprechend erkennen. Sie sollen auch einen spannenden Job haben, deshalb will ich nicht zu viel verraten."

Vor dem Abflug in die USA sprach Nationaltrainer Julian Nagelsmann am Flughafen in einer Medienrunde. picture alliance/dpa

Die Kritik von Klubtrainern an der USA-Reise, unter anderem aus dem Mund seines Nachfolgers Thomas Tuchel beim FC Bayern, kann Nagelsmann nachvollziehen: "Aus Sicht eines Vereinstrainers ist das relativ normal, da braucht man nicht rumzulügen. Ich würde wahrscheinlich dasselbe sagen, wenn ich noch bei einem Verein wäre. Wir haben aber hier einen sehr großen und sehr fähigen Staff, der alles dafür tun wird, dass die Spieler in den USA maximal performen können - und maximal fit und gesund wieder zurückkommen."

Seinen Auserwählten wiederum schreibt der Nationalcoach ins Stammbuch: "Die Spieler sollten die Chance ergreifen und die Zeit dort nutzen. Wir haben alle eine große Verantwortung, den besten Fußball für Deutschland zu spielen, und die spüren wir auch. Dementsprechend sollten die Spieler Gas geben und positiv damit umgehen."

Besondere Belastung der BVB-Profis "im Hinterkopf"

Die spezielle Situation der BVB-Profis, die bereits am Freitagabend nach der Rückkehr in der Bundesliga auf Werder Bremen treffen, hat Nagelsmann im Blick - ohne daraus bereits Garantien für entsprechende Schonung im zweiten Duell gegen Mexiko abzuleiten, das nach deutscher Zeit in der Nacht auf Mittwoch angepfiffen wird: "Es gehört zu unserer Verantwortung, das im Hinterkopf zu haben", versichert der Fußballlehrer. "Wenn alles gut läuft, versuchen wir das zu berücksichtigen. Aber ich habe schon auch den Anspruch, gegen Mexiko eine sehr gute Mannschaft auf dem Platz zu haben mit gesunden Spielern." Folglich könne er "nicht jetzt sagen: es spielt kein Dortmunder".

Persönlichen Druck mit Blick auf die Erwartungen bei der Heim-EM im kommenden Sommer verspüre er nicht, versichert Nagelsmann: "Ich habe generell Spaß an gutem Fußball und von außen noch nie viel an mich herangelassen. Es geht darum, im Hier und Jetzt zu leben, uns nicht zu sehr triggern zu lassen von medialen Geschichten und davon, was im Sommer kommt."