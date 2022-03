Nagelsmann: Klare Meinung zu Süle

Vor dem Spitzenspiel der Bundesliga zwischen dem Spitzenreiter FC Bayern und dem Dritten aus Leverkusen bezieht Münchens Trainer Julian Nagelsmann eine klare Position in der Personalie Süle. Außerdem warnt er vor Bayer und spricht unser aller Hoffnung im Krieg in der Ukraine aus.

Einen besonders guten Zeitpunkt für seine fünfte Gelbe Karte hat sich Lucas Hernandez da nicht ausgesucht. Mit seiner sinnfreien Aktion gegen den Frankfurter Christopher Lenz, den er am vergangenen Samstag beim 1:0-Auswärtssieg nach einem Querfeldeinlauf meinte unbedingt schubsen zu müssen (32.), hat er sie sich abgeholt - im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen fehlt der Franzose somit an diesem Samstag (15.30 Uhr). Da hilft es den Münchnern sehr, dass Niklas Süle seine zur Wochenmitte verspürten Rückenprobleme auskuriert hat und dienstbereit ist.

An der Nominierung des 37-maligen deutschen Nationalspielers, der nach dieser Saison den FC Bayern in Richtung Borussia Dortmund verlassen wird, ließ Nagelsmann keinen Zweifel. In der seines Wissens in vielen Klubs geführten Debatte, ob Profis, die am Saisonende einen Verein ablösefrei verlassen, nicht besser sofort aussortiert werden sollten, vertritt er "eine klare Meinung". Der FCB-Chefcoach betonte dabei die vertragliche Situation, die eben das Auslaufen einer befristeten Zusammenarbeit zwischen einem Klub und einem Profi gestatte. "Wenn der Spieler weiter alles tut, damit sein aktueller Arbeitgeber erfolgreich ist, würde ich den Spieler immer spielen lassen", sagte er. Mit diesen vertraglichen Gegebenheiten müssten beide Seiten leben können.

Ich kann nicht sagen: Niki, du bist ein Vollidiot, du spielst nicht mehr. Julian Nagelsmann

Zudem ist für den Fußball-Lehrer der menschliche Aspekt "das alles Entscheidende". Zu einem Spieler entwickle sich eine Beziehung, "und da kannst du nicht bis Mitte Dezember predigen: Niki, gib Vollgas! Bleib' dran! Und dann sagt er, ich verlängere nicht, und dann sagst du: Niki, du bist ein Vollidiot, du spielst nicht mehr." Nagelsmann will wechselnde Spieler bis zum Abschluss einer Kooperation auf seine Seite ziehen. Er braucht ja jeden und einen Süle in der aktuellen Verfassung sowieso.

Mit Blick auf die großen Aufgaben in der Champions League wird die Partie gegen Bayer Leverkusen wieder ein Stresstest für die Bayern-Defensive. Da Hernandez nicht mitmachen darf, drängt sich die Drei-Mann-Abwehr Pavard-Upamecano-Süle auf. Serge Gnabry (rechts) und Kingsley Coman (links) werden in dieser Formation entlang der Seitenlinien ihr Tempo auch nach hinten einbringen müssen. Und da Thomas Müller seine Corona-Pause schadlos überstanden hat, zeichnet sich ein sehr offensiv orientiertes Mittelfeld mit Joshua Kimmich und Jamal Musiala im defensiven Zentralbereich sowie mit der Viererreihe Gnabry-Müller-Sané-Coman davor ab. Es wird spannend, wie da nach hinten die Räume abgesichert, Bayer-Zuspiele aus der Tiefe erstickt, also flotte Gegenstöße verhindert werden.

Nagelsmann erwartet eine andere Leverkusener Herangehensweise

Die Vertretung des Tabellendritten hat schon 63 Treffer erzielt, damit 12 weniger als München. In Dortmund vor vier Wochen habe das Bayer-Team den BVB beim 5:2-Auswärtssieg über Konter "gekillt, auf eindrucksvolle Art und Weise", so Nagelsmann. Spielkontrolle und "eine gute Mannbindung in der Restverteidigung" sind für ihn die Gegenmittel, um das Leverkusener Tempo zu stoppen und Laufduelle in der hintersten Zone zu vermeiden. Außerdem müsse Florian Wirtz, "der eine große Gabe hat, sich zwischen den Linien zu bewegen und mit dem zweiten Kontakt die Flügelpfeile ins Rennen zu schicken", eingegrenzt werden. "Auf den vier Außenpositionen haben sie viel Speed", sagt Nagelsmann, einerlei, wer außer Moussa Diaby über die Flanken attackiere. Anders als beim 5:1-Auswärtssieg in der Hinserie erwartet der Münchner Coach die Leverkusener weniger offensiv, dabei tiefer stehend und immer wieder mit Pressing.

Vor dem Anpfiff wird es in der Allianz Arena, so Nagelsmann, "ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine" geben. Die Problematik, die Fußball und Unterhaltung in Kriegszeiten bedeuten, ist auch dem Profitrainer bewusst. Er spricht von "erschreckenden Bildern, die man sieht", von "unerträglichen Momenten" - und in unser aller Namen, wenn er sagt: "Wir hoffen auf ein möglichst baldiges Ende dieses schrecklichen Krieges."