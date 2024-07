Nagelsmann kämpft mit den Tränen: "Wenn die Spieler so erzählen ..."

Sichtlich emotional nahm Julian Nagelsmann das EM-Aus im Viertelfinale gegen Spanien auf. Mit Tränen in den Augen sprach der Bundestrainer über eine besondere Zeit mit dem DFB-Team, das seiner Meinung nach "unverdient" ausschied.

Als die TV-Kamera auf ihn schwenkte im ARD-Interview hatte Julian Nagelsmann Tränen in den Augen. Dass ihn das EM-Aus schwer mitnahm, daraus machte der Bundestrainer erst gar keinen Hehl. Die Reaktionen seiner Schützlinge, die er Sekunden zuvor mitgehört hatte, nahmen Nagelsmann mit.

"Wenn die Spieler so über die letzten sechs Wochen erzählen, ist das schon emotional", erklärte der 36-Jährige, dem das Reden eingangs sichtlich schwer fiel: "Es war eine besondere Zeit, in der die Jungs echt viel reingeschmissen haben." Am Freitagabend aber hätten sie "unverdient verloren".

Es gab in den sechs Wochen nicht einmal eine problematische Situation. Julian Nagelsmann

Dass Spanien speziell im ersten Abschnitt Vorteile hatte, gestand auch Nagelsmann ein. Deswegen griff er in der Halbzeit "korrigierend" ein. Aus einem einfachen Grund: "Weil wir nicht alle bei 100 Prozent waren." Emre Can, mit dem Nagelsmann einen speziellen Plan verfolgt hatte, und Leroy Sané wurden durch Robert Andrich und den späteren Torschützen Florian Wirtz ersetzt.

In der Verlängerung war das DFB-Team "dem Siegtreffer deutlich näher", ehe eine "fies zu verteidigende" Flanke den Weltmeister von 2014 unsanft ausbremste. "Es tut weh, weil es jetzt natürlich zwei Jahre dauert, bis wir es besser machen können", haderte Nagelsmann, der nachschob: "Und ein Heim-Turnier wird wahrscheinlich auch in meiner Karriere nicht mehr kommen."

Der Bundestrainer, der im Nachgang mit dem nicht gegebenen Handelfmeter haderte, schwärmte von einer "tollen Symbiose mit den Menschen im Land" und zeigte sich beeindruckt von der verschworenen Einheit, die sein Kader in der gemeinsamen Zeit wurde. "Auch mit den Spielern, die hinten dran waren, gab es in den sechs Wochen nicht einmal eine problematische Situation." Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft bezeichnete Nagelsmann als "sehr angenehm".

Einzig die Krönung blieb dem funktionierenden Kollektiv verwehrt.