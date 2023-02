Nagelsmann: "Ich muss mich in gewissen Aktionen zügeln"

Die Lage ist angespannt beim FC Bayern vor dem Topspiel gegen Union Berlin (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Auch wegen hausgemachter Probleme wie dem emotionalen Ausbruch von Trainer Julian Nagelsmann vergangene Woche, wozu sich der Chefcoach nochmals detailliert äußerte.

Über die Niederlage bei Borussia Mönchengladbach, 2:3, wurde viel diskutiert. Über das Ergebnis, die Auswechslung von Thomas Müller und über das Verhalten von Trainer Julian Nagelsmann nach der Partie, als er die Schiedsrichter als "weichgespültes Pack" bezeichnet hatte. Eine Woche ist das jetzt her. Nun, mit etwas Abstand, blickte der Münchner Chefcoach nochmals zurück. "Ich habe irgendwo gelesen, dass es eine bewusste Entscheidung gewesen sei, was ich in der Mixed-Zone gesagt habe", so Nagelsmann: "Das ist völliger Blödsinn. Was ich gesagt habe, war falsch. Ich habe jetzt auch keine milde Strafe gekriegt. 50.000 Euro netto sind keine milde Strafe."

Dass seine Ausdrucksweise "ein Fehler war", sagt der 35-Jährige, "das sehe ich ein". Geht es jedoch um die Bewertung des Zweikampfes, der zur Roten Karte für Dayot Upamecano führte, "sehe ich mich nach wie vor im Recht", betont Nagelsmann, wohlwissend, "dass es nichts zur Sache tut. Ich darf es trotzdem nicht sagen."

Nagelsmann möchte seine vierte Gelbe Karte vermeiden

Was ihn etwas verwundert habe, sei die Aufarbeitung des Platzverweises an den Folgetagen gewesen: "Die Diskussion um die Rote Karte wurde in allen Sendungen sehr einseitig geführt. Es ging nur darum, was ich gesagt habe und nicht um die Situation." Er hätte sich wohl einen sportlicheren Fokus gewünscht. Obwohl ihm klar sein müsste, dass die Handlungen eines Bayern-Trainers immer unter die Lupe genommen werden.

Deshalb sagt er auch: "Es ärgert mich schon, dass es mir passiert ist. Dass ich emotional bin, werde ich auch nicht ändern. Das bin ich einfach. Ich muss mich in andere Bahnen lenken." Und weiter: "Wenn ich nicht gewinne oder mich ungerecht behandelt fühle, werde ich emotional. Das muss ich besser kanalisieren. Ich muss mich in gewissen Aktionen zügeln. Weil ich sonst die vierte Gelbe Karte kriege und gesperrt werde. Ich will mit meinen drei Gelben Karten durch die Saison kommen."

Die Formel beim FC Bayern ist so einfach wie komplex. Julian Nagelsmann

Grundsätzlich geht es in dieser ganzen Thematik ja auch darum, dass das positive Erlebnis beim 1:0 in Paris nur wenige Tage später kaum mehr Relevanz hatte. Aufgrund von Eigenverschulden. Und das ist für einen Verein, der derzeit überempfindlich darauf achtet, dass Ruhe herrscht, natürlich kontraproduktiv. Insbesondere dann, wenn die Resultate nicht stimmen. Das weiß auch der Cheftrainer. "Wir haben nicht komplett die Ergebnisse erzielt, die wir wollen. Da ist es immer unruhig", sagt Nagelsmann: "Die Formel beim FC Bayern ist so einfach wie komplex. Wenn du gewinnst, ist Ruhe. Wenn du nicht gewinnst, ist keine Ruhe. Also sollten wir gewinnen."