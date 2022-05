Nagelsmann: "Ich habe schon nachgefragt, ob das ein gutes Gespräch war"

Verlängert Robert Lewandowski beim FC Bayern? Trainer Julian Nagelsmann äußert sich zur ersten Verhandlungsrunde.

In der vergangenen Woche war Pini Zahavi (78) in München vor Ort, um mit den Verantwortlichen des FC Bayern über die Zukunft seines Klienten Robert Lewandowski (33) zu sprechen. Am 30. Juni 2023 läuft der Vertrag des polnischen Top-Torjäger aus, in diesem Sommer verkaufen - wie es sich Lewandowski vorstellen kann - werden ihn die Bayern nur, wenn die Ablöse stimmt und sich ein adäquater Ersatz findet.

Ansonsten wollen die Verantwortlichen des FC Bayern darauf beharren, dass der derzeit gültige Vertrag eingehalten wird. Auch in Dortmund hatte Lewandowski seinen Vertrag 2013 trotz eines gewünschten vorzeitigen Wechsels zum FCB noch bis 2014 erfüllt und war anschließend ablösefrei nach München gewechselt.

Trainer Julian Nagelsmann hält sich wie gewöhnlich raus aus Vertragsthemen, aber "ich habe schon nachgefragt, ob das ein gutes Gespräch war", erzählte der 34-Jährige am Freitagmorgen über das Treffen zwischen Zahavi, Hasan Salihamidzic und Co. "Das war es wohl …", ergänzte er. "… ein guter Austausch." Aber: "Da gibt’s noch nichts zu vermelden - in keine Richtung."

Zahavi "tough" - auch bei Gnabry ist Geduld gefragt

Des Trainers Standpunkt hat sich nicht verändert. Er versichert, Lewandowski halten und darüber hinaus mit dem Torschützenkönig verlängern zu wollen. "Alles andere muss der Brazzo zu gegebener Zeit kundtun. Er war bei dem Gespräch dabei, ich nicht. Man weiß ja, dass Pini einer ist, der gerne und tough verhandelt."

Wie bei Serge Gnabry (26), dessen Vertrag ebenfalls 2023 ausläuft, dürften sich die Verhandlungen wohl ziehen. "Das ist ganz normal", so Nagelsmann. "Da braucht man die nötige Geduld. Das ist eine meiner ganz großen Stärken."