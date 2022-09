Nagelsmann: "Ich bin nicht für alles verantwortlich"

Julian Nagelsmann (35) hat die Kritik an seiner Person "ein Stück weit" kaltgelassen. Der Trainer des FC Bayern wehrt sich.

Zwölf Tage ist es her, als Julian Nagelsmann nach dem 0:1 in Augsburg im Presseraum Platz nahm und nur selten mal aufblickte. Nach dem vierten Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg - und der ersten Niederlage der Saison - hinterließ der junge Bayern-Trainer einen genervten Eindruck. "Alles" wollte er im Anschluss hinterfragen, auch sich selbst.

Bei dieser Analyse sind vornehmlich "inhaltliche Dinge" rausgekommen, wie er am Donnerstag erklärte. "Die aber schon mehr oder weniger bekannt waren", rein sportlich betrachtet also Aspekte wie Abstände auf dem Platz, Überzahlsituationen, Umschaltsituationen. Erst an diesem Donnerstag, als auch die letzten Nationalspieler nach ihren Reisen wieder anwesend waren, hatte Nagelsmann kurz Zeit, gewisse Punkte anhand von Video-Material zu besprechen. "Ich habe den Jungs vier Botschaften mitgegeben. Was ich verlange und was ich sehen möchte." Und, ganz wichtig: "Wo es keine Ausreden gibt."

Ausreden gibt es für den Tabellenfünften sowieso nicht mehr, die zuletzt teilweise verheerende Chancenverwertung war nur einer der Gründe für die Misere, die an Nagelsmann nagte. "Dass die letzten zwei Wochen mich total kaltgelassen haben, wäre gelogen." Viel Kritik war auf den 35-Jährigen eingeprasselt, oft berechtigt, teilweise überzogen. "Ich habe einige Dinge gehört, die über Hoffenheim berichtet wurden. Als Beispiel. Das ist einfach Jahre her."

Der starke Saisonstart war eine Ausnahme

Im Hier und Jetzt muss er beweisen, dass er dazu imstande ist, eine Bayern-Mannschaft, die mit der Ausnahme des Saisonstarts eigentlich schon seit Jahresbeginn strauchelt, in die Spur zu bringen. "Mir ist durchaus bewusst, dass jeder bei uns diese persönliche Verantwortung spüren muss", so Nagelsmann. "Die spüre ich auch für die Situation, in der wir sind."

Doch nicht zum ersten Mal bezog Nagelsmann auch öffentlich die Spieler mit ein: "Die letzten zwei Wochen ist schon inflationär oft mein Name gefallen und wenig andere Namen. Das lässt mich dann schon ein Stück weit kalt, weil ich weiß, dass ich sehr viel für den Job investiere, und auch weiß, dass ich den Spielern immer klare Abläufe mit an die Hand gebe. Ich würde behaupten, dass ich ein ganz ordentlicher Mensch bin und auch ordentlich mit ihnen umgehe. Demnach ist mir schon bewusst, dass ich nicht für alles verantwortlich bin. Ich stehle mich aber auch nicht aus der Verantwortung."

Rücktrittsgedanken habe er nicht gehabt, versicherte Nagelsmann. "Wenn ich das Gefühl habe, ich kann inhaltlich was dazu beitragen und ein paar Dinge anpassen, dass wir weiterhin erfolgreich sind oder wieder erfolgreich werden, wird mir nicht angst und bange."