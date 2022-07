Nagelsmann hofft auf Pavard-Verbleib

Die Franzosen stehen im Fokus. Denn die bayerische Abwehr hat mit Matthijs de Ligt einen Starter hinzubekommen. Das heißt: Ein Verteidiger könnte den FC Bayern noch verlassen. So ist der Stand.

Von Bayerns USA-Reise aus Green Bay, Wisconsin, berichtet Georg Holzner

Mit Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou, Kingsley Coman und Benjamin Pavard spielen fünf Franzosen beim FC Bayern. Mathys Tel von Stade Rennes könnte, nach dem Abschied von Corentin Tolisso, wieder der sechste werden. Die Münchner wollen den 17-jährigen Stürmer, haben ihr Interesse und inzwischen auch Angebote hinterlegt. Tel gilt als riesiges Talent, kam aber bisher nur auf eine Hand voll Profieinsätze - blieb da ohne Treffer. Nichtsdestotrotz wird ihm beim deutschen Rekordmeister einiges zugetraut. Vor allem langfristig.

Fraglich allerdings ist, ob der französische Bund beim FCB, auch nach Wechselfrist noch so zusammenstehen wird - mit oder ohne Tel. Denn, nachdem de Ligt nun verpflichtet wurde, könnte ein Verteidiger den Verein noch verlassen. Pavard, der selbst hohe Ansprüche an sich stellt, soll es nicht sein, geht es nach Trainer Julian Nagelsmann. "Ich hoffe, dass er bleibt. Er ist ein fantastischer und wichtiger Spieler, kann auf mehreren Positionen variabel eingesetzt werden."

Mazraoui noch womöglich Eingewöhnungszeit

Diese Flexibilität schätzen die Münchner Macher am 27-Jährigen. Auch deshalb, weil Noussair Mazraoui womöglich noch Zeit braucht, um sich an die Anforderungen und den Betrieb bei den Bayern zu gewöhnen, wie auch die Trainingseinheiten in den USA zeigen. Daher betont Nagelsmann: "Lasst uns abwarten, was passiert. Ich würde mir einen Verbleib von Benji auf jeden Fall wünschen."

Derweil aber ist auch klar: Der Konkurrenzkampf in der bayerischen Innenverteidigung kitzelt jeden Einzelnen, der Druck steigt. Gerade Upamecano und Nianzou müssen sich steigern, Hernandez ist als Linksfuß in der Vierer- oder Dreierkette gesetzt.

Der Verein denkt aber auch über potenzielle Abgänge nach, um Einnahmen zu generieren. Wer letztlich infrage kommt, könnten auch die kommenden Wochen entscheiden. Pavard soll es laut Nagelsmann ja nicht sein, weil auf den Weltmeister von 2018 größtenteils Verlass ist.