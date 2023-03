Nagelsmann hofft auch auf die Bank - und "Entscheider" Mané

Am Tag vor dem großen Duell im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain ist Trainer Julian Nagelsmann gut gelaunt. Den Plan für die Partie gegen Kylian Mbappé, Lionel Messi und Co. ist zurechtgelegt und nahezu der gesamte Kader steht zur Verfügung. Dies könnte am Ende den Unterschied ausmachen.

Genauer Beobachter: Trainer Julian Nagelsmann ist gegen PSG auf alles vorbereitet. imago images