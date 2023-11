Nagelsmann hat nun alle Optionen: Auch Hummels steigt voll ein

Gerade noch rechtzeitig ist Mats Hummels ins Mannschaftstraining des DFB eingestiegen. Ob er gegen die Türkei aufläuft, ist noch offen.

Als Mats Hummels nach dem bitteren 1:2 beim VfB Stuttgart über Rückenprobleme klagte und deswegen frühzeitig ausgewechselt werden musste, waren zumindest zwei Dinge klar: Erstens, der Dortmunder steht trotzdem für die beiden Länderspiele der Nationalelf gegen die Türkei und in Österreich zur Verfügung. Und zweitens, das mit dem Rücken "dauert normalerweise 3-4 Tage, bis es wieder geht", wie der 34-Jährige auf seinem Instagram-Account mitteilte.

Diese drei bis vier Tage sind nun in der Tat verstrichen und der Dortmunder Innenverteidiger stieg am Donnerstagvormittag als letztes Sorgenkind von Julian Nagelsmann ins Mannschaftstraining ein. Damit hat der Bundestrainer zwei Tage vor seinem dritten Länderspiel - und dem ersten in Deutschland - alle seine 25 Spieler theoretisch zur Verfügung.

Für das EM-Turnier reduzierte die UEFA die maximale Spielerzahl im Kader anders als zuletzt übrigens wieder auf 23 Spieler.

Bis Mittwoch trainiert Hummels individuell, der 34-Jährige wirkte in den für die Medien öffentlichen ersten 15 Minuten der Übungseinheit ohne erkennbare Probleme mit. Ob er am Samstag im Berliner Olympiastadion einsatzfähig sein wird, blieb naturgemäß noch offen. Unabhängig davon genießt Hummels bei Nagelsmann für dessen EM-Mission als Korsettstange großes Vertrauen.

Leon Goretzka war einen Trag früher als Hummels eingestiegen, nachdem Bayerns Mittelfeldspieler seine Muskelprobleme auskuriert hatte, wegen denen er das Spiel gegen Heidenheim (4:2) verpasst hatte.