Nagelsmann hat "noch nie eine Mannschaft trainiert, die Dinge so schnell umsetzt"

Beim zweiten Spiel unter Julian Nagelsmann offenbarte das deutsche Team mehr Abwehrschwächen als zuletzt noch gegen die USA. Der Bundestrainer zog ein positives Resumee der Länderspielreise nach Nordamerika.

Nach seinem zweiten Spiel als Bundestrainer (2:2 gegen Mexiko) rief Julian Nagelsmann seine Mannschaft erst einmal in die Kabine - und blieb dort einige Zeit, ehe es zu den Interviews ging.

Laut Ilkay Gündogan war der Coach mit seiner Elf "größtenteils mit beiden Spielen zufrieden", sagte der Kapitän in der ARD. Auch wenn Gündogan, der erneut mit Pascal Groß im zentral defensiven Mittelfeld agiert hatte, anfügte, dass das zweite Spiel nach dem 3:1 gegen die USA "schon etwas ausbaufähig" war. "Ich glaube, dass wir defensiv nicht so gut standen", führte der 32-Jährige weiter aus. Auch die Intensität und Aggressivität habe mitunter gefehlt.

Nagelsmann glaubt an seine Mannschaft

Sein Trainer hatte einige Dinge erkannt, "die wir besser machen können, als wir sie gemacht haben". Das sah auch Gündogan so: "Ich glaube, das ist ein Lernprozess." Diesen gilt es auch in den folgenden Spielen gegen die Türkei (18. November, 20.45 Uhr) und in Österreich (21. November, 20.45 Uhr) fortzusetzten. "Wenn wir die Dinge annehmen, dann glaube ich schon, dass wir in den nächsten Monaten noch stärker agieren können."

Dass sein Team diese Dinge annehmen kann, dessen ist sich Nagelsmann sicher. Denn: "Die Mannschaft ist extrem willig, Dinge schnell umzusetzen. Ich habe noch nie eine Mannschaft trainiert, die Dinge so schnell umsetzt. Normalerweise hast du ja oft eine Vorbereitung von vier bis sechs Wochen und dann klappt immer noch nicht alles, sondern es dauert teilweise noch länger und das war jetzt gar nicht der Fall."

Gündogan will Vertrauen mit Leistung zurückzahlen

Diese Überzeugung, "dass es besser wird, dass wir erfolgreich sein werden", habe Nagelsmann in der Kabine unmittelbar nach der Partie auch dem Team mitgeteilt. Das bestätigte auch Gündogan: "Er hat uns gesagt, dass er an diese Mannschaft glaubt." Diese Vertrauen wolle man "in den nächsten Wochen und Monaten mit Leistung zurückzahlen", so Gündogan.

Ich nehme Niklas in Schutz, er hat wenig Rhythmus. Julian Nagelsmann über Niklas Süle

Was bleibt also von der USA-Reise neben zwei ungeschlagenen Spielen? "Wenn ich jetzt ein Resümee ziehe, dann bin ich mehr sehr, sehr sicher, dass wir erfolgreich sein werden", lautete Nagelsmanns Fazit.

Nagelsmann nimmt Süle in Schutz

In welcher personellen Besetzung das sein wird, da ließ sich der Bundestrainer nichts entlocken. Gegen die USA hatte Nagelsmann das Innenverteidiger-Pärchen Antonio Rüdiger und Mats Hummels getestet und war "sehr zufrieden".

Gegen Mexiko spielte Jonathan Tah neben Rüdiger. "Jonah hat ein sehr sehr gutes Spiel gemacht", bekam auch der Leverkusener Lob. Für den leistungsmäßig abfallenden Niklas Süle, der auf der Rechtsverteidiger-Position agierte und bei beiden Gegentreffer nicht gut ausgesehen hatte, gab es aufbauende Worte: "Ich nehme Niklas in Schutz, er hat wenig Rhythmus. Ich habe ihm den jetzt gegeben. Er hat die letzten drei Spiele nur 17 Minuten gespielt in Dortmund." Generell schätzt Nagelsmann den BVB-Profi "auf Sicht sehr stark ein. Er weiß, an welchen Dingen er arbeiten muss. Er bringt generell alles mit und wird sowohl im Klub als auch bei uns hoffentlich wieder eine tragende Rolle spielen."

Eine Stammplatzgarantie gebe es unter Nagelsmann aber nicht - für keinen Spieler. "Generell müssen sie Leistung bringen - und wenn sie Leistung die besser ist als von anderen Spielern, dann sind sie gesetzt."