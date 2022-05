Nagelsmann handelt gegen seine Ankündigung

Als nach dem 3:1 gegen Borussia Dortmund der Meistertitel perfekt war, stellte Bayerns Trainer Julian Nagelsmann den Talenten im Kader in den restlichen drei Bundesligapartien mehr Spielzeit in Aussicht. Doch daraus ist - bislang - fast nichts geworden.

Nach dem Ibiza-Trip seiner Mannschaft im Anschluss an das 1:3 gegen Mainz 05 blieb Julian Nagelsmann keine andere Wahl: Er musste im letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart seine beste Elf aufbieten. Allein schon, um sich nicht dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung im Abstiegskampf ausgesetzt zu sehen. Das in Ergebnis und Leistung schwache 2:2 lässt die Frage unbeantwortet, ob es mit hungrigen Spielern besser gelaufen wäre.

Gleiches gilt für die Niederlage in Mainz. Dort, in Spiel eins nach dem Titel, verpasste es Nagelsmann, der Jugend eine echte Chance zu geben. Tanguy Nianzou (19) und Gabriel Vidovic (18) kamen erst in der 67. Minute, Josip Stanisic (22) in der 79., die Partie hatte längst ihren Lauf genommen. Gar nicht berücksichtigt wurde Paul Wanner (16), dem bei seiner Vertragsverlängerung am 31. Januar weitere Profieinsätze versprochen wurden, doch seitdem stand er nur noch für drei Minuten beim 4:1 gegen Greuther Fürth im Februar auf dem Platz. Für Wanner ist die Bundesligasaison vorbei, er bereitet sich seit Dienstag mit der deutschen U17 auf die Europameisterschaft vor.

Neben Wanner erhielt Malik Tillman (19) keine Minuten, auch ihn hatte Nagelsmann in der Pressekonferenz nach Dortmund explizit erwähnt. Gegen Stuttgart stellte der Trainer lediglich Nianzou auf, den er als Innenverteidiger-Alternative für die kommende Saison prüfte. Der Franzose überzeugte jedoch nicht, leistet sich generell zu viele Fehler und Unkonzentriertheiten.

Natürlich ist der FC Bayern kein reiner Ausbildungsverein, es zählt die Leistung. Daher können Talente nicht automatisch Spielpraxis im Profiteam erwarten. Doch warum kündigt Nagelsmann es an, wenn er sich am Ende nicht daran hält? Die letzte Möglichkeit in dieser Saison bietet der Abschluss beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr), in dem es für beide Mannschaften um nichts mehr geht. Nach den jüngsten Eindrücken der gestandenen Spieler könnte Nagelsmann mit dem Einbau des ein oder anderen Talents wenig falsch machen.