"Nagelsmann hätte Neuer zuhause lassen sollen"

Julian Nagelsmann will trotz der jüngsten Fehler-Serie an Manuel Neuer als EM-Stammkeeper festhalten. kicker-Kolumnist Uli Stein hätte ihn gar nicht erst mitgenommen - und kritisiert den Bundestrainer auch wegen Alexander Nübel.

Eine Torwartdebatte wollte Julian Nagelsmann nach Manuel Neuers Patzer bei der EM-Generalprobe gegen Griechenland (2:1) nicht führen, wenige Tage vor dem Start der Heim-EM läuft sie aber längst. In einer kicker-Umfrage sprechen sich rund 82 Prozent der über 100.000 Teilnehmer dafür aus, mit Marc-André ter Stegen als Nummer 1 ins Turnier zu gehen.

Uli Stein geht noch einen Schritt weiter: Der kicker-Kolumnist hätte Neuer an Nagelsmanns Stelle gar nicht erst nominiert. "Nimmst du einen Manuel Neuer mit, musst du ihn auch spielen lassen. Er rechtfertigt es aber sportlich nicht mehr. Man hätte ihn schweren Herzens, jedoch mit Vernunft zu Hause lassen müssen - nach dieser wackeligen Vorbereitung!", schreibt der Ex-Nationaltorhüter in der kicker-Montagsausgabe.

Neuers Fehler-Anhäufung stimme ihn "nachdenklich", er sei "nicht mehr der, der er war", so Stein. "Bei dieser EM wird es kaum einen gegnerischen Stürmer geben, der Angst hat, alleine aufs deutsche Tor zuzulaufen." Dabei kommt die Formschwäche des 38-Jährigen für Stein nicht unerwartet: "Ein Torhüter jenseits der 30 braucht eben auch das Glück, von Verletzungen verschont zu bleiben. Dieses Glück hatte Manuel nicht. Der normale Trainings- und Spielrhythmus, der das Vertrauen und die Sicherheit in den eigenen Abläufen im Tor erhält, fehlte ihm lange Zeit. Das sieht man nun an seinem Auftreten."

Mit seiner frühen Festlegung auf Neuer als EM-Stammtorwart habe Nagelsmann ein "hausgemachtes Problem" geschaffen. Doch noch eine zweite Entscheidung kritisiert Stein: "dass mit Alexander Nübel ein möglicher Mann der Zukunft nicht schon einmal Turnierluft schnuppern darf". Der Torhüter des VfB Stuttgart war entgegen dem ursprünglichen Plan im letzten Moment aus dem vorläufigen Aufgebot gestrichen worden. "Stattdessen ist Oliver Baumann, dem sicher nicht mehr die große DFB-Karriere bevorsteht, dabei …", wundert sich Stein.

