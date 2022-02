Nagelsmann gibt "sehr erfreuliches" Update zu FCB-Quintett

Die Abwesenheitsliste beim FC Bayern wird sich in absehbarer Zeit verkleinern. Julian Nagelsmann vermeldete am Freitag den aktuellen Stand.

Macht "Schritte in die richtige Richtung": Leon Goretzka. imago images/Philippe Ruiz

Beim 4:1 gegen Fürth am vergangenen Sonntag hatte Kingsley Coman im Aufgebot der Bayern gefehlt, sechs Tage später wird er zum Auswärtsspiel in Frankfurt wieder zur Verfügung stehen. Vor zwei Tagen sei der Zustand des Franzosen sehr gut, aber "nicht top top" gewesen, erklärte Nagelsmann am Freitag grinsend. "Jetzt ist er top top, hat er gesagt."

Neben Coman steht auch dessen Landsmann Lucas Hernandez trotz jüngster Wadenprobleme bereit, gleiches gilt für Youngster Jamal Musiala, der nach seiner Corona-Infektion gegen Fürth noch nicht berücksichtigt worden war.

Nagelsmann lobt Musialas Trainingsleistung

Nun soll der schmächtige Dribbelkünstler Thomas Müller ersetzen, der sich wiederum nach seiner COVID-19-Erkrankung laut Nagelsmann "recht gut" fühlt. "Er hat gestern herausragend gut trainiert", lobte der Bayern-Trainer Musiala. "Sehr engagiert, sehr frisch, sehr lebendig, taktisch gut. Hat mir sehr gut gefallen."

Noch ist nicht klar, wie lange Musiala nach seiner Erkrankung auflaufen kann. "Er wird sicherlich den Punkt erreichen - wenn er denn von Beginn an spielt -, wo er ein bisschen müde ist", glaubt Nagelsmann. "Aber da kann er bis zu einem gewissen Maß auch drüber gehen."

Neuer hat "eigentlich keine großen Probleme mehr" - Kein Druck für Goretzka

Ein "sehr erfreuliches" Update gab der Trainer neben Coman und Hernandez auch zum zuletzt verletzten Trio um Torhüter Manuel Neuer, Leon Goretzka und Alphonso Davies, auch wenn der Kanadier sich nach der leichten Herzmuskelentzündung noch gedulden muss.

Neuer hat "eigentlich keine großen Probleme mehr im Knie", so Nagelsmann. Die Reaktion des operierten Gelenks nach dem Training falle "absolut überschaubar" aus, "da bin ich sehr guter Dinge".

Erstmals seit langer Zeit gilt das auch wieder für Goretzka. "Ich kann immer noch keine Prognose geben, und das will ich auch nicht. Auch bewusst nicht, um Leon nicht unter Druck zu setzen." Aber: "Er hat deutlich höhere Frequenzen auf dem Trainingsplatz" und "bewegt sich deutlich schneller", so Nagelsmann: "Da bin ich erstmalig seit längerer Zeit vor allem für ihn freudig, dass es Schritte in die richtige Richtung gibt."