Nagelsmann gibt Heim-Premiere gegen Türkei

Nach der bevorstehenden USA-Reise wird die deutsche Nationalmannschaft auch ein Heimspiel in diesem Jahr bestreiten. Der DFB gab am Donnerstag Termin, Ort und Gegner bekannt.

Wenn das DFB-Team am Samstag, 18. November, um 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker) auf die Türkei trifft, wird es für deren neuen Trainer Vincenzo Montella das zweite Auswärtsspiel - und für Julian Nagelsmann das erste Heimspiel im neuen Amt.

Im Berliner Olympiastadion, das vermeldete der DFB am Donnerstagvormittag, steigt das letzte Heimspiel der Nationalelf in diesem Jahr. Zuvor wird sie in den Vereinigten Staaten auf die USA selbst treffen (14. Oktober, 21 Uhr MESZ) und auf Mexiko (18. Oktober, 2 Uhr). Für die transatlantische Reise gibt Nagelsmann an diesem Freitag seinen Kader bekannt.

Zum Jahresabschluss wird das deutsche Team, wie bereits bekannt, im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Österreich testen (21. November, 20.45 Uhr).

Eine Begegnung mit dem ehemaligen U-21-Nationaltrainer Stefan Kuntz fällt damit nur knapp aus. Der 60-Jährige war im September trotz eines starken Punkteschnittes in der Türkei von seinen Aufgaben entbunden worden. Der Italiener Montella folgte auf ihn und wird am kommenden Donnerstag (12. Oktober, 20.45 Uhr) beim Auswärtsspiel in Kroatien an der Seitenlinie debütieren.

Auf die Türkei traf das DFB-Team bislang 21-mal. In 14 Partien siegte Deutschland, vier Spiele endeten unentschieden, dreimal gewann die Türkei. Das jüngste Aufeinandertreffen endete im Oktober 2020 in Köln 3:3. Florian Neuhaus, Mo Dahoud und Jonas Hofmann hatten damals für die A-Nationalmannschaft debütiert.