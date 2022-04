Nagelsmann gibt Fehler zu: "Sorry an Freiburg, sorry an Christian"

Bayerns Wechselfehler sorgte für viel Wirbel - und nun auch für eine Entschuldigung von Julian Nagelsmann.

Nach einigem Hin und Her hatte sich der SC Freiburg entschieden, Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen, was Bayern-Coach Julian Nagelsmann zu deutlicher Kritik veranlasste. Christian Streich konterte wiederum mit der Aussage, dass bei "mehreren Herren offensichtlich Unkenntnis" vorherrschen würde. Die Verantwortlichen beim SC hätten allein schon wegen ihrer Treuepflicht und der persönlichen Haftung so handeln müssen.

Der Freiburger Einspruch wurde vom DFB-Sportgericht abgewiesen, an der Säbener Straße machte sich nach der Kritik aus dem Breisgau dennoch Einsicht breit. "Ich bin schon einer, der seine Meinung sagt. Ich bin aber auch einer, der zugibt, wenn er einen Fehler gemacht hat. In dem Fall habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe die große Dimension des Rechtes, des Sportrechtes, des e.V.-Rechtes nicht auf dem Schirm gehabt und auch nicht begriffen. Da bin ich ehrlich", entschuldigte sich FCB-Trainer Julian Nagelsmann am Rande des Bundesliga-Spiels gegen den FC Augsburg bei "Sky" bei seinem Freiburger Trainerkollegen: "Sorry an Freiburg, sorry an Christian."

Darüber hinaus sprach Nagelsmann die Hoffnung aus, dass sein persönliches Verhältnis zu Streich durch die Posse nicht belastet würde, der Bayern-Coach verriet auch, dass er seinen Kollegen auch anrufen wolle.