Nagelsmann fordert drei Siege aus den letzten drei Spielen

Das Topspiel ist gewonnen, die Meisterschaft aber noch lange nicht. Deshalb formulierte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nun eine klare Vorgabe.

Die Endphase dieser Hinrunde läuft. Mit dem 3:2-Sieg vergangene Woche in Dortmund hat sich der FC Bayern einen Vierpunktevorsprung an der Tabellenspitze - vorerst - gesichert. Und "diesen Abstand wollen wir wahren", sagt Trainer Julian Nagelsmann, weil "wir das selber in der Hand haben". Heißt: Dafür sind, sofern man sich nicht auf die Konkurrenz verlassen möchte, drei weitere Siege Pflicht.

Beginnen wollen die Bayern damit am Samstag gegen Mainz 05. Gegen jene Nullfünfer, die die Münchner vergangene Saison einmal mit einem 2:0-Vorsprung unheimlich unter Druck gesetzt hatten (am Ende hieß es 5:2 für Bayern) - und in der zweiten Partie noch mit 2:1 gesiegt hatten. Das Team von Chef-Coach Nagelsmann ist also gewarnt. Zumal die Rheinhessen, auf Platz sieben stehend, eine gute Saison spielen. Und gerade bei Kontern, eine von Bayerns Schwächen, brandgefährlich sind. Zehn Tore erzielten die Mainzer auf diesem Wege schon in der aktuellen Spielzeit.

Tolisso und Musiala auf der Doppelsechs

In diesem Punkt wird gerade die Mittelfeldzentrale gefordert sein. Joshua Kimmich und Leon Goretzka fallen aus. Es müssen also wie schon gegen Barcelona wieder Corentin Tolisso und Jamal Musiala ran. Ansonsten sieht Nagelsmann wenig Grund für personelle Veränderungen. Müdigkeitserscheinungen gebe es nicht wirklich. "Die Spieler sind gut drauf", sagt der 34-Jährige: "Auch in der Kabine war die Stimmung gut." Die sei "ein Indiz dafür", dass die Münchner auch gegen Jahresende noch genügend Kraft in den Beinen haben.

Generell, so meint Nagelsmann, "haben wir den oft zitierten, komplizierten Herbst ganz gut gemeistert". Obwohl es teils - auch wegen COVID-19 und den damit verbundenen Quarantäne-Maßnahmen - schwierige Phasen gegeben habe, "sind wir sehr gut durchgekommen", weiß der Trainer, der auch unter Berücksichtigung dessen keine Rotation für notwendig hält. "Wir hatten eh schon aufgrund der Belastung den einen oder anderen Ausfall gehabt", merkt er an. Siehe Goretzka und Serge Gnabry. Letzterer jedenfalls wird am Samstag dabei sein - wenn es darum geht, den ersten von drei letzten Schritten in diesem Jahr zu gehen.