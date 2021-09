Nagelsmann folgt auch gegen Kiew seinem Anspruch

Der Start in die Gruppenphase glückte mit dem überzeugenden 3:0 beim FC Barcelona. Gegen Dynamo Kiew will der FC Bayern am Mittwochabend (21 Uhr; LIVE! bei kicker) nachlegen. Trainer Julian Nagelsmann kann fast aus dem Vollen schöpfen und ist bestens vorbereitet.

Bestens vorbereitet auf Dynamo Kiew: Julian Nagelsmann imago images/Lackovic