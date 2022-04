Nagelsmann: "Es sind nicht nur die Ergebnisse - viele Dinge drumherum"

Gegen Borussia Dortmund winkt dem FC Bayern am Samstag der nächste Meistertitel. Freuen kann sich Julian Nagelsmann darauf zurzeit nur wenig.

In zwei Tagen (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kann der FC Bayern zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister werden und einen neuen Rekord in Europa aufstellen. Die Serie von Juventus in Italien endete im letzten Jahr nach neun Titeln am Stück, Paris Saint-Germain ließ sich erst von Monaco und zuletzt von Lille düpieren. Nur in Deutschland schafft es niemand, für einen Wechsel auf dem Thron zu sorgen.

Und ausgerechnet der, der sich Jahr für Jahr ganz oben behauptet, ist jetzt derjenige, dem nicht so recht nach Feiern zumute ist. "Die letzten zwei Wochen trüben das Stimmungsbild", gesteht Julian Nagelsmann und meint natürlich das unerwartete Champions-League-Aus gegen Villarreal.

"... dann wäre ich hier nicht mehr Trainer"

Es wird zwar der erste ganz große Titel für Bayerns Trainer sein, doch auch er weiß, dass er mit der Meisterschaft im Grunde nur seinen Mindestauftrag erfüllt. "Wenn ich die Meisterschaft nicht holen würde, wäre ich hier nicht mehr Trainer. Ich bin ein Ehrgeizling und versuche immer, Dinge besser zu machen."

Und deshalb versprüht auch Nagelsmann trotz der besonderen Situation, gegen den einzigen "Verfolger" im direkten Duell Meister werden zu können, wenig Euphorie. "Es sind nicht nur die Ergebnisse - viele Dinge drumherum, die mich beschäftigen und meine Euphorie ein bisschen runterdrücken."

In München sorgen besonders die Vertragssituationen von Robert Lewandowski und Serge Gnabry für Aufruhr. Bei beiden Offensivspielern (Vertrag bis 2023) ist aktuell in Richtung Sommer-Transfermarkt keine klare Richtung erkennbar, bei beiden ist ein Verkauf nicht mehr ausgeschlossen.

Wie "groß" werden die Emotionen?

Fürs Erste gilt der Fokus nun dem BVB. Und natürlich, sagt Nagelsmann, "freue ich mich trotzdem darauf", wenn es dann so weit ist mit der Meisterschaft. "Und ich hoffe auch, dass die Spieler sich darauf freuen und dementsprechend motiviert sind." Er selbst verspricht: "Ich werde alles geben, dass es schon am Samstag gelingt. Wie groß dann die Emotionen ausfallen, ist vorher schwer zu sagen."