Nagelsmann erteilt Müller eine Startelf-Garantie

Am Sonntagabend empfängt der FC Bayern das punktgleiche Union Berlin. Zuvor sprach Trainer Julian Nagelsmann über zwei spannende Personalien.

Sogar in der Bundesliga hat der FC Bayern München gerade mehr Spannung, als es dem deutschen Rekordmeister lieb ist. Nach 21 der 34 Spieltage ist der FCB mit 43 Zählern zwar Erster, punktgleich lauern aber Borussia Dortmund und Union Berlin - der kommende Gegner, der am Sonntagabend in München antritt (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Wir sind jetzt in der entscheidenden Phase der Saison - da muss es natürlich unser Ziel sein, konstant Top-Leistungen abzurufen", hatte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn zuletzt bereits im kicker angemahnt, der ehemalige Weltklasse-Keeper fordert "die totale Bereitschaft".

Zuallererst meint Kahn damit natürlich die Mannschaft um Cheftrainer Julian Nagelsmann, der auf der Pressekonferenz am Freitagmittag vor dem Spitzenspiel auch ein Personal-Update gab. Verzichten müssen die Bayern auf Innenverteidiger Dayot Upamecano, der nach seiner Roten Karte bei der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach seine Ein-Spiele-Sperre absitzen muss. Für Rechtsverteidiger Nouassir Mazraoui komme das Heimspiel gegen Union noch "zu früh".

Im Offensivbereich sieht es hingegen "ganz ordentlich" aus, was zum einen für Eric Maxim Choupo-Moting, der Nackenprobleme hatte, und für Kingsley Coman gilt. Der Franzose habe wieder mit der Mannschaft trainiert. Zum anderen steht das Comeback von Star-Einkauf Sadio Mané in Aussicht.

Zuletzt hatte Müller nur Kurzeinsätze

"Er ist wieder ein Kandidat für den Kader", sagte Nagelsmann über den 30 Jahre alten Angreifer, der sich vor der WM am Wadenbeinköpfchen verletzt hatte und anschließend operiert worden war. Nach "zweieinhalb Trainingseinheiten" mit der Mannschaft werde der Senegalese "natürlich nicht von Beginn an" spielen, er sei allerdings "eine Alternative".

Anders ist der Sachverhalt bei Thomas Müller. Der Identifikationsfigur, die er in der Bundesliga zuletzt zweimal vorzeitig ausgewechselt hatte und die in der Champions League gegen Paris Saint-Germain sogar zunächst auf der Bank hatte Platz nehmen müssen, sicherte Nagelsmann eine Startelfgarantie zu: "Ich habe lange mit Thomas gesprochen, dass er nicht glücklich ist, ist klar. Am Sonntag wird er beginnen."