Nagelsmann erklärt überraschende Havertz-Position

Schon weit vor dem Duell mit der Türkei hatte Julian Nagelsmann mit seiner gewählten Aufstellung überrascht - besonders auf der Linksverteidigerposition. Denn dorthin rückte Kai Havertz - und hatte dabei das vollste Vertrauen.

Rückte überraschend als verkappter Linksverteidiger in die DFB-Startelf: Kai Havertz. IMAGO/Beautiful Sports

Kai Havertz also.

Der langjährige Leverkusener, der mit dem FC Chelsea im Jahr 2021 durch ein Tor von ihm selbst die Champions League gewonnen hatte und schließlich in diesem Sommer innerhalb Londons zum FC Arsenal weiterzog, rückte an diesem Samstag überraschend in die Startelf von Julian Nagelsmann.

Überraschend deshalb, weil der 24-jährige Offensivtechniker vom Bundestrainer links hinten in die Viererkette geschoben wurde.

Eine mehr als ungewohnte Position für den torgefährlichen Mann und 40-maligen Nationalspieler (13 Tore), der im DFB-Dress meistens im offensiven Mittelfeld oder gar an vorderster Front aufgestellt worden war. Nun also etwas ganz Neues.

"Er kriegt die Spielzeit jetzt": Havertz wird Raum vorgezogen

Und etwas, in das Nagelsmann vollstes Vertrauen setzte. Im Gespräch vor dem Anstoß mit dem übertragenden Sender RTL erläuterte der ehemalige Bayern-Trainer seinen Schachzug nämlich im Detail - und gab zu, dass Havertz mit seinen Fähigkeiten mehr als nur einen klassischen Abwehrmann geben würde: "Kai wird nicht nur auf dieser Position sein, er wird nicht nur der klassische Linksverteidiger sein." Aber auf dem Papier aufgestellt war er von ihm eben links hinten, weil er über starke Fähigkeiten verfüge und "sehr kopfballstark" sei.

Außerdem legte sich der Bundestrainer fest und prophezeite einen sauberen Auftritt seines Schützlings: "Er kriegt die Spielzeit jetzt und wird ein gutes Spiel machen." Der Arsenal-Profi, der bei den Gunners in dieser Spielzeit noch keinen guten Stand hat (zwölf Premier-League-Spiele, erst ein Tor) sei dort für ihn einfach "eine sehr gute Option". Nagelsmann habe bezüglich Havertz "viel Fantasie", was dessen Verwendbarkeit auf dem Fußballfeld angehe.

Außen vor blieben dafür übrigens die ebenfalls möglichen Kandidaten Robin Gosens (Union Berlin, wurde Vater) sowie Niklas Süle (Borussia Dortmund) und David Raum (RB Leipzig), die jeweils auf die Bank mussten. Der zuletzt angeschlagene Mats Hummels (Rücken) nahm dort ebenfalls seinen Platz ein.

Besondere Stimmung - Pfiffe für Gündogan & Co.

Was dieses Länderspiel außerdem besonders machte: der Austragungsort. Denn im Berliner Olympiastadion wurde gespielt - und in der deutschen Hauptstadt sind bekanntlich neben Deutschen auch viele, viele Menschen mit türkischen Wurzeln beheimatet.

Viele von ihnen fanden sich deshalb wenig verwunderlich auch in der Heimstätte von Hertha BSC ein - und pfiffen direkt mal die drei deutschen Torhüter Kevin Trapp, Oliver Baumann und Janis Blaswich beim Betreten des Rasens lautstark aus, um auf sich aufmerksam zu machen. Nicht mit von der Partie sein konnten die über Jahre etablierten DFB-Kräfte Marc-André ter Stegen und Manuel Neuer.

Später musste auch DFB-Kapitän Ilkay Gündogan mit lautstarken Buh-Rufen leben, als der Barça-Spieler mit türkischen Wurzeln auf der Stadionleinwand zu sehen war. Der 33-Jährige spielt an diesem Abend erstmals überhaupt gegen das Heimatland seiner Eltern.

In der Hauptstadt, ein sehr interessantes Spiel - das ist ein schönes Heimdebüt. Julian Nagelsmann

"Emotionen gehören dazu - und es gehört eine gewisse Lautstärke dazu, da freuen wir uns drauf, die darf aus beiden Fanlagern kommen. Alles fair und alles friedlich", hatte Nagelsmann vorfreudig am Freitag auf der anberaumten Pressekonferenz gesagt. "In der Hauptstadt, ein sehr interessantes Spiel - das ist ein schönes Heimdebüt", ergänzte er schließlich im unmittelbaren Vorfeld dieses Testspiels. "Die Mannschaft weiß, was auf sie zukommt. Eine emotionale Spannung im Stadion darf man gern spüren."