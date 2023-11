Nagelsmann erklärt Kimmichs Bankplatz

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sein Team nach der 2:3-Niederlage gegen die Türkei auf drei Positionen verändert. Den Bankplatz von Joshua Kimmich in der Partie gegen Österreich erklärte er vor dem Spiel in Wien.

In Österreich nicht in der Startformation: Joshua Kimmich. Getty Images

"Weil wir die nötige Variabilität im Hinblick auf das Turnier testen wollen", begründete Nagelsmann im Interview mit dem ZDF unmittelbar vor dem Anpfiff den Bankplatz des Bayern-Spielers. Für Kimmich kam Vereinskollege Leon Goretzka neben Ilkay Gündogan im defensiven Mittelfeld zum Zug.

"Wir haben unterschiedliche Gegner vor der Brust und können nicht immer mit denselben Pärchen spielen", sagte der Coach im Hinblick auf die EM 2024. "Wir haben mit Leon einen Spieler, der defensiv eine sehr gute Kopfballstärke hat. Er kann die zentrale Position vor der Kette gut besetzen und denkt defensiver."

Die Entscheidung gegen Kimmich ist auch mit Blick auf die gemeinsame Vergangenheit in München überraschend. Als Nagelsmann noch den FC Bayern coachte, ließ er seinen Musterschüler nur ein einziges Mal auf der Bank - im Oktober 2022, nach einer Corona-Infektion. In den restlichen 74 Pflichtspielen, in denen er zur Verfügung stand, startete Kimmich immer. "Es ist nicht eine andere Spielweise, sondern andere Pärchen, um im Hinblick auf das Turnier auf alles vorbereitet zu sein."

Drei Wechsel nach Pleite gegen Türkei

Die Gefahr, dass zu viel experimentiert wird, sieht Nagelsmann indes nicht. Er habe drei Wechsel im Vergleich zum Spiel in Berlin getätigt, das sei normal. "Es ist ja jetzt nicht so, dass wir achtmal wechseln." Neben Kimmich saßen auch Benjamin Henrichs und Florian Wirtz auf der Bank. Mats Hummels und Serge Gnabry waren dafür in der Startformation.

Eine Erfolgsformel für die EM (14. Juni bis 14. Juli) hat Nagelsmann anscheinend bereits ausgemacht. "Generell sind bei großen Turnier die Mannschaften erfolgreich gewesen, die es mit 14 oder 15 Spielern bestritten haben. Nicht mit zehn, nicht mit 18. In dieser Range bewegen wir uns auch", so der 36-Jährige.