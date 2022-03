Nagelsmann: "Eine Erklärung habe ich nicht"

Der FC Bayern konnte mit einem Punkt gegen Leverkusen gut leben. Trainer Julian Nagelsmann über das Remis und die Probleme.

Wirklich laut wurde es am Samstagnachmittag in der Münchner Allianz-Arena selten. Als Niklas Süle das 1:0 erzielte zum Beispiel, als der befreundete VfL Bochum andernorts gegen Fürth führte oder als Eric Maxim Choupo-Moting sich für seine Einwechslung bereitmachte. Ansonsten trugen zur Stimmung eigentlich nur die wenigen mitgereisten Leverkusen-Fans bei.

FCB startet furios, doch nur Süle trifft

Dabei hatte das Topspiel zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellendritten fulminant begonnen. Ähnlich wie im Hinspiel im Oktober, als der FC Bayern zur Pause 5:0 geführt hatte, dominierten die Münchner auch das Rückspiel. Dieses Mal kam jedoch nur ein Standardtor von Süle dabei heraus, ansonsten wurde Bayer-Keeper Lukas Hradecky zu selten geprüft.

Trainer Julian Nagelsmann lobte nach der Partie zwar die "sehr, sehr gute halbe Stunde" zu Beginn, erkannte aber auch, dass "der finale Ball nicht immer so war, dass wir wirklich klar zum Abschluss gekommen sind".

Was folgte, war ein bedenklicher Einbruch seiner Mannschaft, die mit dem ersten Eigentor in Thomas Müllers Karriere jegliche Sicherheit verlor. "Eine Erklärung dafür habe ich nicht", sagte Nagelsmann, bemühte sich aber um Lösungsansätze. Anstatt in Schönheit zu sterben, dürften seine Abwehrspieler gelegentlich auch mal einen Ball in Richtung dritter Rang klären.

Seine größte Qualität ist das Verteidigen, darauf darf er sich immer besinnen. Er ist eine Maschine im Verteidigen. Julian Nagelsmann über Dayot Upamecano

Besonders Dayot Upamecano erlebte den nächsten bitteren Arbeitstag als Bayern-Profi, erneut leistete sich der 42,5 Millionen Euro schwere Neuzugang einen verheerenden Abspielfehler, den der quirlige Amine Adli nicht nutzte. "Upa weiß, dass er den Fehlpass nicht spielen sollte", schütze Nagelsmann seinen Spieler. "Seine größte Qualität ist das Verteidigen, darauf darf er sich immer besinnen. Er ist eine Maschine im Verteidigen."

Die zehnte Meisterschaft in Folge ist aufgrund der schwachen "Konkurrenz" in der Bundesliga eher nicht gefährdet, sehr wohl aber das Champions-League-Viertelfinale, wenn die Bayern sich auch am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel gegen Salzburg solche Schludrigkeiten erlauben.