Nagelsmann: "Ein typisches Vorbereitungsspiel"

Diese zweite Hälfte hat mächtig Freude bereitet. Sogar Kölns Trainer Steffen Baumgart war trotz der 2:3-Niederlage beim FC Bayern angetan. Doppelpacker Serge Gnabry, aber auch sein Trainer Julian Nagelsmann fanden trotz des ersten Saisonsieges Kritikpunkte.

Baumgart zufrieden - Uth hätte sich mehr gewünscht

"Spielerisch gibt es nichts zu meckern", fand sogar der Unterlegene, Kölns Trainer Steffen Baumgart am "DAZN"-Mikrofon: "Es war ein geiles Spiel für alle." Auch Angreifer und Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:2, Mark Uth, pflichtete seinem Coach bei und orakelte: "So, wie wir auftreten, hätten wir vielleicht etwas verdient gehabt." Uth wusste aber auch: "Du kannst die Bayern nicht 90 Minuten pressen."

Zwar hätte sich Baumgart gewünscht, dass seine Spieler "in der einen oder anderen Szene konsequenter" umgeschaltet hätten, gerade im ersten Durchgang, aber insgesamt war der 49-Jährige zufrieden mit "den Jungs". "Am Ende", so Kölns Trainer weiter, "gewinnen die Bayern durch eine Einzelaktion."

Schon wieder ein Gnabry-Doppelpack

Und genau für diese war Köln-Schreck Gnabry verantwortlich. Der Bayern-Angreifer erzielte nicht nur das 2:0, sondern auch das entscheidende 3:2 mit einem fulminanten Hammer. Für den 26 Jahre alte Nationalspieler war es bereits der vierte Doppelpack gegen den Effzeh.

Doch auch Offensivmann Gnabry richtete mindestens ein Auge auf die Defensive. "Es war unnötig, dass wir direkt das 2:1 kriegen und dann noch das 2:2. So machen wir uns das Leben schwer", sagte Gnabry. Gerade das erste Gegentor durch Modeste nervte den Münchner gewaltig: "Wenn wir so die Gegentore bekommen, ist das nie gut. Nach dem Anstoß vom 2:0 waren wir einfach nicht wach."

Nagelsmann weiß, wie es in München läuft

In die gleiche Kerbe schlug auch FCB-Coach Julian Nagelsmann, der sich mit Sicherheit einen ruhigeren ersten Bundesliga-Sieg als Bayern-Trainer gewünscht hätte. "Das Ergebnis ist gut, das Spiel war viel zu wild", lautete das erste Fazit des 34-Jährigen: "Das war ein typisches Spiel für die Vorbereitung."

Mit den Angriffsbemühungen seines Teams war Nagelsmann vor allem im ersten Durchgang extrem unzufrieden. Immer wieder leisteten sich Sané und Co. im letzten Drittel unnötige Fehlpässe, die sämtliche Torgefahr im Keim ersticken ließen. Insgesamt waren es gar 45 dieser Fehlpässe in 45 Minuten. Schlussendlich aber, und das wusste auch der Münchner Coach, "ist Fußball Ergebnissport. Beim FC Bayern noch mehr als anderswo."