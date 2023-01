Nagelsmann: Ein Superlativ zum Abschluss

Das Bayern-Trainingslager in Katar ist beendet - und war atmosphärisch offenbar ein ganz besonderes. Das hat auch mit Julian Nagelsmanns Anpassungen zu tun.

Obwohl der FC Bayern vor der WM eine Siegesserie hingelegt hatte, war es keineswegs sicher, dass er in Doha ein harmonisches Wintertrainingslager verbringen würde. Zu sehr drückten die vielen verletzten Schlüsselspieler und enttäuschten WM-Fahrer in den vergangenen Wochen aufs Münchner Gemüt. Doch nun wählte Julian Nagelsmann zum Abschluss der Wüsten-Woche sogar einen Superlativ.

"Staff-Mitglieder, die schon mehrere Trainingslager absolviert haben, haben gesagt, was die Stimmung angeht, war es das beste Trainingslager, das bisher stattgefunden hat", sagte der Trainer am Donnerstag kurz vor der Abreise aus Katar. "Die Spieler haben untereinander einen guten Draht, auch zum Trainerteam." Die Youngster hätten "Gas gegeben, auch die Etablierten sind alle gut drauf. Vom befürchteten Loch war nichts zu sehen."

Die Woche habe vielmehr die Eindrücke aus dem Herbst bestätigt. "Viel schlauer als vor dem Trainingslager bin ich nicht", so Nagelsmann. "Ich habe schon vorher gesehen, dass die Jungs die nötige Gier haben und auch gewillt sind, Dinge umzusetzen." Das hat auch mit Lehren zu tun, die Nagelsmann aus seiner ersten Bayern-Saison gezogen hat.

"Es gab auch Spieler, die es schlechter aufgefasst haben"

Damals waren die Spieler teilweise überfordert von den anspruchsvollen Trainingsübungen, die ihr neuer Trainer nach München mitgebracht hatte. "Klar ist es so, dass die Spieler Zeit gebraucht haben, sich daran zu gewöhnen, wenn es Spielformen mit Regeln gibt. Da gibt es immer Spieler im Kader, die es besser auffassen, es gab auch Spieler, die es schlechter aufgefasst haben. Und je bedeutender der Spieler ist, der es schlecht auffasst, desto schwieriger ist es dann, das an die Gruppe zu implizieren."

Diese atmosphärischen Störgeräusche sind inzwischen offenkundig verschwunden. Er habe gelernt, "dass wir in gewissen Dingen nicht übertreiben und gewisse Dinge auch reduzieren", so Nagelsmann. "Ich habe einen Schritt auf die Jungs zu gemacht, genauso andersrum." Und genau das habe sich in Doha "bestätigt".