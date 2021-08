Nagelsmann: "Ein bisschen wild"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften am 1. Bundesliga-Spieltag 2021/22 ...

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern 1:1 (1:1)

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben ein spektakuläres Auftaktspiel gesehen. Der Anfang und der Schluss haben uns gehört, dazwischen waren die Bayern stark, und Yann Sommer hat uns gerettet. Bei der zweiten Szene kann man Elfmeter geben. Am Ende hatten wir es selber in der Hand, davor hatte Bayern seine Chancen. Dennoch bin ich zufrieden mit diesem ersten Spiel."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Ich glaube, dass es für die Zuschauer sehr interessant war. Am Anfang hatten wir zu viele Ballverluste. Am Ende war es ähnlich wie in der Anfangsphase, ein bisschen wild und ein offenes Spiel."