Nagelsmann: "Eigentlich darf er da nicht schießen"

Sechs, teils sehenswerte, Treffer hat der FC Bayern gegen Bremen erzielt. Doch gerade beim letzten von Mathys Tel sah Julian Nagelsmann noch etwas Redebedarf.

47 Tore nach 14 Spieltagen, die Bayern-Offensive läuft auf Hochtouren. Nur einmal hat in der Bundesliga-Historie zu diesem Zeitpunkt der Saison ein Team schon einmal mehr Treffer erzielt. Auch damals waren es die Münchner, die in der Saison 1976/77 48-mal ins gegnerische Tor trafen.

Das 6:1 gegen Bremen war zudem der neunte Pflichtspielsieg in Folge - dadurch bleiben die Bayern auch vor dem letzten Spieltag vor der WM-Pause auf Tabellenrang eins. Was gegen Werder am Ende sehr leicht aussah, gestaltete sich am Anfang etwas kniffliger, wie Julian Nagelsmann bei "Sat.1" verriet: "Der Spielverlauf war nicht ganz so leicht, weil wir einen Elfmeter verschossen haben nach dem Ausgleich."

Nach der frühen Führung durch Jamal Musiala (6.) waren die Bremer durch Anthony Jung (10.) schnell zum Ausgleich gekommen, ehe Eric Maxim Choupo-Moting die große Chance aus elf Metern erhielt. Der Angreifer, der zuletzt in sieben Spielen in Folge getroffen hatte, scheiterte aber an Jiri Pavlenka und blieb somit erstmals wieder ohne eigenen Treffer.

Was Nagelsmann gefällt

Viel änderte das aber nicht, denn der Rekordmeister machte einfach weiter und stellte binnen sechs Minuten durch zweimal Serge Gnabry und einmal Leon Goretzka auf 4:1 zur Pause - das gefiel Nagelsmann: "Die Antwort der Mannschaft war schon sehr, sehr gut - da war ich sehr zufrieden."

Gerade der zweite Gnabry-Treffer, den Choupo-Moting aus einer Bremer Pressing-Situation mit einem Steckpass auf Leroy Sané einleitete. Vor dem Tor legte dieser dann mustergültig quer für den mitgelaufenen Gnabry. "Da wird sich unser Trainer freuen bei dem Tor. Da war vieles von dem, was wir angesprochen haben, dabei", verriet Goretzka nach der Partie.

Was Nagelsmann nicht ganz so gefällt

Nicht ganz so gut gefiel dem Coach der sechste Bayern-Treffer. Wieder hatten die Münchner zu viel Platz und der eingewechselte Mathys Tel spazierte über den Großteil des Feldes, spielte dann am Strafraum aber nicht auf den mitgelaufenen Kingsley Coman ab, sondern suchte selbst den Abschluss. Nagelsmann musste nach dem Treffer sichtlich durchpusten: "Erstmal habe ich mich gefreut, dass er getroffen hat. Aber eigentlich darf er da nicht schießen, sondern muss abspielen auf King. Ich glaube, wenn er nicht trifft, dann kriegt er Ärger mit seinen Mitspielern auf dem Feld."

Zum Glück für Tel konnte Pavlenka den Ball nicht mehr entscheidend abwehren und so stand am Ende ein versöhnlicher Heim-Abschluss 2022 in der Allianz-Arena zu Buche. Ob beim Bundesliga-Abschluss am Samstag auf Schalke (18.30 Uhr) auch Sadio Mané mit von der Partie sein wird, das war am Dienstagabend fraglich. Denn der Neuzugang vom FC Liverpool musste bereits in 21. Minute für Leroy Sané ausgewechselt werden.