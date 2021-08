Nagelsmann: Drei Optionen für links hinten

Gute Nachrichten für Julian Nagelsmann: Durch die Rückkehr von Alphonso Davies (20) hat der Bayern-Coach nun drei Optionen für links hinten.

Mit Applaus begrüßten die Kollegen am Montag Alphonso Davies bei seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining. In der Vorbereitung auf den Gold Cup mit Kanada hatte sich der Linksverteidiger des FC Bayern einen Bänderriss am Sprunggelenk zugezogen. Vor dem Bundesligastart gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) stellt sich die Frage: Reicht die Zeit für die Rückkehr ins Team?

Normalerweise ist Davies links hinten beim Rekordmeister gesetzt. Umso mehr, da Lucas Hernandez in seinem dritten Jahr beim FC Bayern ein fester Bestandteil der Innenverteidigung werden soll. Derzeit allerdings fehlt der Franzose nach einer Knie-OP ohnehin, er absolvierte am Montag Lauftraining.

Weiter ist Davies, dessen Comeback ein Wettlauf mit der Zeit wird. Aus dem Trainerteam des FC Bayern heißt es, man wolle abwarten, wie Davies den Einstieg ins Mannschaftstraining verkraftet. Cheftrainer Julian Nagelsmann steht vor der Frage, ob Davies fit genug ist, um ihn am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach sofort in die Startelf zu stellen. Berücksichtigen muss der Coach zudem, dass Davies kein Testspiel absolvieren konnte, ihm Spielpraxis und daher womöglich die Form fehlt. Die Trainingseindrücke in dieser Woche müssen entscheiden.

Stanisic wäre die sicherere Variante

Doch was, wenn es bei Davies nur für die Bank oder gar nicht reicht? Dann bleiben Nagelsmann zwei Optionen. Die erste heißt Omar Richards, Neuzugang vom englischen Zweitligisten FC Reading. Zu Beginn der Vorbereitung zeigte sich das Trainerteam angetan, allerdings offenbarte Richards in den Testspielen die ein oder andere Schwäche in der Defensive, zum Beispiel Stellungsfehler. Dafür schob er in der Offensive kräftig an.

Die defensivere, womöglich sicherere Variante wäre Josip Stanisic, 21-jähriger Jungprofi. Stanisic sammelte in der Vorbereitung Pluspunkte. Er spielt unspektakulär, macht nach vorne weniger als Richards, könnte aber gerade wegen der defensiven Stabilität vor Richards in den Überlegungen stehen. Eigentlich ist Stanisic gelernter Rechtsverteidiger, unter Hansi Flick debütierte er in der Bundesliga in der vergangenen Saison aber links hinten beim 1:1 gegen Union Berlin.