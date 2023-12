Nagelsmann: "Das Auftaktspiel wird schon ein Brett"

Schottland, Ungarn, Schweiz - um die befürchtete "Todesgruppe" ist Deutschland bei der EM-Auslosung herumgekommen. Die Reaktionen aus Hamburg.

Applaus für eine machbare Gruppe: Rudi Völler und Julian Nagelsmann in der Hamburger Elbphilharmonie. Getty Images

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Eine sehr interessante Gruppe, in der wir uns durchsetzen wollen. Gegen Schottland wird ein sehr schöner Auftakt in München. Auch die anderen Spiele werden spannende Duelle. Es ist keine Todesgruppe, aber eine sehr gute. Das Auftaktspiel wird schon ein Brett. Ich habe einige Spieler aus Ungarn trainiert, ich weiß, was die können. Ungarn spielt einen sehr interessanten Fußball. Gegen die Schweiz wird es ein kleines Derby gegen einen direkten Nachbarn."

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor): "Wir sind nicht in der Situation, dass wir irgendwelche Gegner nicht respektieren oder auf die leichte Schulter nehmen. Die Zeiten sind vorbei. Ich freue mich auf die Schotten. Das wird ein toller Fight, die bringen viele Fans mit, da wird tolle Stimmung sein - und es wird natürlich anspruchsvoll. Unser Fokus muss auf einem guten Start liegen. Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Europameisterschaft spielen werden, wenn wir ein paar Dinge verändern."

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident bei MagentaTV): "Es ist eine super attraktive Gruppe. Bei den Ländern, die sich qualifiziert haben, gibt es eine überschäumende Freude. Auch wenn wir uns die anderen Gruppen anschauen, da wird es viele magische Momente geben."

Ralf Rangnick (Trainer Österreich): "Für uns ist das eine sehr anspruchsvolle Gruppe. Wir wissen vom ersten Spiel an, was uns erwartet. Wir wollen weiterkommen, aber die Gruppe ist nicht so schlecht."

Murat Yakin (Trainer Schweiz): "Erstmals gegen Deutschland bei einer Endrunde, da freuen wir uns. Deutschland ist sicher der Favorit in der Gruppe. Wir wollen die nächste Runde erreichen, dann schauen wir weiter."

Michael Ballack (Ex-DFB-Kapitän und MagentaTV-Experte): "Es ist keine Todesgruppe, wir sind Favorit mit dem Heimvorteil. Schottland als erster Gegner, da wissen wir genau, was auf uns zukommt. Die anderen beide Spiele werden einen Tick schwerer meiner Meinung nach."