Nagelsmann: "Dann musst du auch Zeichen nach innen und außen setzen"

Auch wenn die Bayern schon das Achtelfinale in der Tasche haben, heißt das noch lange nicht, dass man am Mittwoch in Barcelona nicht gewinnen will. Das machte Julian Nagelsmann ziemlich deutlich.

"Es geht um Platz eins und darum, ein prestigeträchtiges Duell zu gewinnen", sagte der Bayern-Trainer am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Kracher am Mittwoch und führte aus, warum ein Sieg wichtig ist: "Wenn du den Champions-League-Titel gewinnen willst, dann musst du auch Zeichen nach innen und außen setzen - und morgen ist eine Chance dafür."

Neben der Zeichensetzung geht es für die Münchner aber auch um die Sicherung von Platz 1 in Gruppe C und um den Ausbau zweier imposanter Serien. Der Rekordmeister hat die letzten 32 Gruppenspiele in Folge gewonnen, Julian Nagelsmann als Trainer die letzten 13.

Auch wenn der 35-Jährige meinte, dass er ersteren Rekord in seine Ansprache einbauen würde, so hofft er doch primär darauf, dass sein Team einen besseren ersten Durchgang spielen wird als im Hinspiel (2:0). "Wir würden auch gerne eine bessere Hälfte spielen, um uns nach einem Sieg nicht entschuldigen zu müssen, sondern Glückwünsche für den verdienten Sieg entgegenzunehmen. Wir haben nichts gegen Barcelona, aber wir haben etwas fürs Gewinnen übrig - das ist der springende Punkt."

Durch die Tatsache, dass Inter Mailand am Mittwoch bereits um 18.45 Uhr spielt und mit einem Heimsieg über Pilsen Barças Aus bereits frühzeitig besiegeln könnte, stellt sich auch die Frage nach der Motivation der Katalanen. Nagelsmann denkt nicht, dass es der Blaugrana daran fehlen wird.

"Ich gehe davon aus, dass Barça morgen auch gewinnen will", erklärte der FCB-Coach und betonte, dass die Katalanen trotz ihrer schwachen Punkteausbeute in der Champions League "eines der besten Teams in Europa" sind. "In der Champions League kann es mal passieren, das man früh ausscheidet. Das ändert aber nichts an der Wettbewerbsfähigkeit des FC Barcelona - man muss sich nur den Kader anschauen."

Bei Neuer warten die Bayern auf das Go

Manuel Neuer wird im Nou Camp nicht auflaufen, das ist klar. Wie lange er ausfallen wird, konnte Nagelsmann nicht genau sagen. Er habe noch keine neuen Infos und Laufen sei für die Schulter "ja nicht so belastend. Am Ende muss Manu entscheiden, wie es aussieht. Wenn er das Go gibt, ist er wieder dabei, wenn er es nicht gibt, müssen wir noch was warten."

Oliver Kahn hatte sich zuvor optimistisch gezeigt. "Es ist eine schmerzhafte Geschichte, aber es ist nichts so Ernstes. Er dürfte dann demnächst auch wieder bereit sein", so der Vorstandschef, betonte aber auch, dass "man abwarten" müsse.