Nagelsmann: "... dann ist Leroy einer der besten Spieler in Europa"

Bei seiner Startelf-Premiere in dieser Saison wusste Leroy Sané (26) zu überzeugen. Lob gab es hinterher auch von Trainer Julian Nagelsmann.

Gerade mal vier Minuten hatte es gedauert, ehe Leroy Sané den 7:0-Kantersieg der Bayern in Bochum auf den Weg brachte. Auch in der Folge spielte der deutsche Nationalspieler so manchem Gegenspieler einen Knoten in die Füße. "Sehr gut", antwortete Nagelsmann auf der Pressekonferenz auf die Frage, wie er Sané gesehen hatte: "Er wurde ja schon wieder kritisiert die letzten Wochen. Er ist ein Spieler, der durch seine Art immer ein wenig polarisiert. Das ist ein herausragender Spieler. Kann man recht kurz machen: Wenn er 100 Prozent Bock hat, dann ist er einer der besten Spieler in Europa. Das ist einfach so. Er hat Fähigkeiten, die nicht viele Spieler haben."

Auch Sané scheint der aktuelle Konkurrenzkampf in München zusätzlich anzuspornen. "Mir ist immer wichtig, dass er diese talentfreien Bereiche macht", stellte Nagelsmann klar: "Dass er umschaltet, bei Standardsituation nachverteidigt." Grundsätzlich müsse man "nicht so viel über ihn sprechen, nicht so viel mit ihm sprechen". Sané müsse man "einfach machen lassen". "Er ist ein Typ, der jetzt nicht ständig das Gespräch sucht, nicht ständig beim Trainer im Büro sitzt", so Nagelsmann.

"Die Energie, die gerade in der Mannschaft steckt ..."

Nach dem Spiel in Bochum fiel es allerdings ohnehin schwer, einen Spieler herauszuheben. "Die Energie, die gerade in der Mannschaft steckt, die Stimmung, die in der Mannschaft ist, da gönnt jeder jedem alles aktuell", zeigte sich der Bayern-Coach bei DAZN angetan und schob hinterher: "Die Energie war letztes Jahr nicht immer so. Das ist sehr, sehr angenehm."

Dass die Münchner am Ende keinen Gegentreffer kassierten, war aber vor allem Verdienst von Keeper Manuel Neuer, wie auch Nagelsmann unterstrich. "Manu hat in der zweiten Hälfte drei Bälle sehr gut gehalten, die nicht jeder Torhüter hält." Dem Gäste-Trainer gefiel auch, wie die Bochumer Fans ihre Mannschaft trotz des aussichtslosen Spielstandes nach vorne peitschten.

"Die Stimmung ist nach dem Spiel geil gewesen", so Nagelsmann: "Ich mag das Stadion, ich mag auch die Fans." Seine gute Laune hatte aber vor allem mit der "Art und Weise und den drei Punkten" zu tun. Nach dem besten Bundesliga-Start der Geschichte mit neun Punkten und 15:1 Toren entsendete Nagelsmann eine erste kleine Warnung in Richtung Mönchengladbach, das am nächsten Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in München gastiert.

"Wir setzen uns erstmal keine Limits", sagte Nagelsmann, der auch noch anfügte: "Wir werden es sehr gut machen, da bin ich mir sicher."