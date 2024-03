Nagelsmann beruft Pavlovic und Andrich - und verzichtet auf Goretzka

Julian Nagelsmann wird am Donnerstag Aleksandar Pavlovic (19) erstmals für die deutsche Nationalmannschaft berufen. Sein Teamkollege Leon Goretzka (29) schaut dafür in die Röhre. Einen Wechsel gibt es auch auf der Torhüterposition.

Nach kicker-Informationen wird Bundestrainer Julian Nagelsmann für die kommenden Länderspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März) Bayerns Senkrechtstarter Aleksandar Pavlovic berufen. Der gebürtige Münchner, der im November 2023 seine ersten Einsätze für die deutsche U 20 absolvierte, wird damit erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert - nach gerade einmal 14 Pflichtspielen für die erste Mannschaft des FC Bayern.

Damit dürfte wohl auch die Entscheidung Pavlovics für den DFB gefallen sein. Der 19-Jährige hat serbische Wurzeln, der dortige Fußballverband hatte sich bemüht, den Mittelfeldspieler von einem Verbandswechsel zu überzeugen. Pavlovic, so hieß es vom serbischen Nationalmannschaftsdirektor, habe die Serben aber vertröstet. Nun setzt sich sein kometenhafter Aufstieg in der laufenden Saison auch auf Nationalmannschafts-Ebene fort.

Auch Andrich erhält den Vorzug vor Goretzka

Für Pavlovic muss sein Bayern-Teamkollege Leon Goretzka aus dem Kader weichen. Der 29-Jährige hatte in der laufenden Saison im Verein nicht überzeugen können, zuletzt aber beim 8:1 gegen Mainz eine starke Leistung gezeigt. Bei den letzten DFB-Lehrgängen im Oktober und November zählte Goretzka jeweils noch zum Aufgebot. Über die Personalien Pavlovic und Goretzka hatte zuerst die Bild berichtet.

Nach kicker-Informationen erhält auf der zentralen Mittelfeldposition auch Leverkusens Robert Andrich gegenüber Goretzka den Vorzug. Der 29-Jährige, der beim Bundesliga-Tabellenführer zuletzt wieder vermehrt in der Startelf stand, hatte beim 0:2 gegen Österreich, dem letzten Länderspiel 2023, sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben - und soll auch jetzt wieder zum Aufgebot gehören.

Wie bereits im November wird Robin Gosens nicht zum Kader gehören. Auf der Problemposition des Linksverteidigers sieht Bundestrainer Nagelsmann offenbar andere Kandidaten vor dem 29-Jährigen von Union Berlin.

Leno wieder dabei - Trapp muss weichen

Einen Wechsel wird es auf der Torhüterposition gehen. Frankfurts Keeper Kevin Trapp, der bei der letzten Kadernominierung noch einen von vier Plätzen im Tor besetzt hatte und sowohl gegen die Türkei, als auch in Österreich in Abwesenheit von Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen das deutsche Tor hütete, wird diesmal gar nicht im Aufgebot stehen. Dafür soll Fulhams Bernd Leno zurückkehren. Der 32-jährige Ex-Leverkusener hatte den vergangenen Lehrgang aufgrund einer Nasen-OP verpasst.

Seinen endgültigen Kader für die beiden Freundschaftsspiele in Paris und Frankfurt wird Bundestrainer Nagelsmann am kommenden Donnerstag um 14 Uhr auf einer Pressekonferenz bekannt geben. Dass Toni Kroos nach knapp dreijähriger Abstinenz wieder in den Kreis der Nationalmannschaft zurückkehrt, hatte der Mittelfeldspieler von Real Madrid bereits Ende Februar angekündigt.