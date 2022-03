Nagelsmann benennt zwei Schlüssel zum 7:1 - Müllers treffender NBA-Vergleich

Nach dem Kantersieg gegen Salzburg machte sich beim FC Bayern auch Erleichterung breit. Julian Nagelsmann erklärte zwei Schlüssel zum Erfolg.

Nervosität, so sagte es ein teils strahlender Thomas Müller am späten Dienstagabend, hatte beim FC Bayern vor dem Rückspiel gegen Salzburg angeblich nicht geherrscht, Anspannung dafür sehr wohl. Ein Ausscheiden im Champions-League-Achtelfinale hätte für "traurige Monate" an der Säbener Straße gesorgt, nach dem 7:1 dürfen Müller und Co. also erstmal durchatmen.

Zum vierten Mal in der Rückrunde hatte Trainer Julian Nagelsmann in dieser Saison auf eine 3-2-4-1-Formation gesetzt, zum ersten Mal fehlte dabei Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) auf der Doppelsechs neben Joshua Kimmich, dafür durfte Jamal Musiala erneut von Beginn an ran.

Nagelsmann: "Zweifelsfrei ist das sehr offensiv gewesen"

"Zweifelsfrei ist das heute sehr offensiv gewesen", gab Nagelsmann nach dem Spiel zu. "Ob das gegen die besten Teams in Europa identisch gut funktioniert wie heute, ist hypothetisch." Wenn sein Team allerdings so aggressiv und gierig zu Werke geht wie beispielsweise Kingsley Coman vor dem vierten Treffer, "kann das auch gegen die besten Teams klappen".

Als Schlüssel bezeichnete der Trainer neben der frühen Rettungstat von Kingsley Coman gegen Nicolas Capaldo ("Eine unfassbare Aktion, Hut ab") die "gute Struktur" mit der Doppelsechs Kimmich/Musiala. Im Hinspiel, als die Bayern ebenfalls im 3-2-4-1 begonnen hatten, "waren wir oft mit beiden Sechsern vorm Ball." Weil Salzburg vor drei Wochen "alles langgeknüppelt" hatte und seine Mannschaft "zu viel auf die Balleroberung gehen" wollte, wurde das Mittelfeld schnell überspielt. Jeder lange Ball der Österreicher hatte die Bayern-Abwehr vor große Probleme gestellt.

Anders am Dienstag, "da haben wir es mit den beiden Joker-Positionen außen in Kombination mit den Sechsern gut gemacht", befand Nagelsmann. Im Gegenpressing präsentierte sich sein Team wesentlich griffiger, sodass Salzburg selten für Entlastung sorgen konnte, geschweige denn mal selbst gefährlich wurde.

Müllers NBA-Vergleich

"Es ist manchmal einfacher, wenn man gegen einen Gegner schon gespielt hat", ergänzte Müller zu den Lehren aus dem Hinspiel. "Dann hat man Material, dann hat man Erfahrung." Man könne das vergleichen mit den NBA-Play-offs, wo sich zwei Teams in einer Best-of-Seven-Serie binnen weniger Tage mindestens viermal gegenüberstehen. "Wenn du weißt: Was habe ich im Hinspiel noch falsch gemacht? Worauf reagiert der Gegner?"

Dieses Mal spielten den Münchnern viele Faktoren in die Karten, neben Comans starker Rettungsaktion auch die frühzeitigen Elfmeter sowie das dritte Tor, bei dem Robert Lewandowski gut nachsetzte und den schnellsten Hattrick der Champions-League-Geschichte erzielte.

Klar ist auch: "Wir machen immer noch in den falschen Räumen zu viele Fehler", so Müller. Beispielhaft der Salzburger Ehrentreffer, als der eingewechselte Marc Roca entgegen der Anweisung seines Trainers an der Seitenlinie einen Einwurf ausführte, dann den Ball verlor und schließlich beim Angriff des Gegners hinten fehlte.

Fürs Erste darf sich der FC Bayern jetzt aber auf das Viertelfinale vorbereiten. Am Freitag, den 18. März, wird der Gegner ausgelost, am 5. oder 6. April steigt das Hinspiel, eine Woche später das Wiedersehen.