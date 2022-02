Nagelsmann bedauert Süle-Abschied: "Ich kenne seine Gründe"

Im Sommer verlässt Niklas Süle (26) den FC Bayern ablösefrei. Julian Nagelsmann hätte den Innenverteidiger lieber behalten.

Was die Öffentlichkeit in der vergangenen Woche erfuhr, hatte Niklas Süle seinem Trainer kurz zuvor in aller Knappheit erklärt: "Der Niklas", führte Julian Nagelsmann am Donnerstag aus, "kam und hat gesagt: 'Ich gehe.'"

Nach dann fünf Jahren wird der bullige Innenverteidiger den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen. "Ich kenne seine Gründe", erklärte Nagelsmann. "Die bleiben zwischen uns."

Ein "ganz offenes" Gespräch habe der Trainer mit seiner Stammkraft geführt. "Und es steht auch absolut nichts zwischen uns. Ich weiß, auf welcher Basis er diese Entscheidung getroffen hat und nehme dann auch für mich meine Dinge raus."

In einem ersten Impuls hatte Nagelsmann sich selbst hinterfragt: "'Hast du etwas falsch gemacht? Hättest du etwas besser machen können?' Das gehört, glaube ich, dazu, dass man sich da reflektiert."

Nagelsmann: "Ich hätte ihn gerne behalten"

In diesem Fall kann sich der 34-Jährige aber offenbar nichts vorwerfen und spricht von einer guten Zusammenarbeit mit Süle. "Ich hätte ihn gerne behalten, deswegen spielt er auch viel. Weil ich nach wie vor sehr viel in ihm sehe. Aber es ist einfach so in diesem Sport, dass mal neue Spieler kommen, über die du dich sehr freust. Und auch mal Spieler den Verein verlassen, worüber du dich weniger freust. Zweiteres ist jetzt bei Niklas der Fall."

Er könne es sehr wohl verstehen, "wenn Spieler gewisse Wünsche haben - jeglicher Natur. Mal einen neuen Verein, gehaltsmäßig, alles Mögliche. Da gibt’s ja viele Komponenten, die da mit reinspielen." Bis zum Sommer ist Süle noch da und "soll gut spielen". "Und dann bin ich genauso gespannt wie ihr, wo er hingeht. Und wie glücklich und zufrieden er bei seiner neuen Station wird."