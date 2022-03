Nagelsmann: "Auch nicht total unverdient"

So sahen die Bundesliga-Trainer die Leistungen ihrer Mannschaft am 26. Spieltag ...

TSG 1899 Hoffenheim - Bayern München 1:1 (1:1)

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir hatten die erste gute Chance durch Andrej Kramaric. Dann haben die Bayern uns eingeschnürt. Nach dem Tor war es das Spiel, das wir uns vorgenommen hatten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir einfach Glück, dass die Bayern nicht treffen. Aus unserer Sicht bin ich stolz, dass wir das Herz in die Hand genommen haben."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Für die Fans war es ein sehr gutes Spiel. Ich bin über weite Strecken zufrieden mit der Leistung. Wir waren vielleicht ein bisschen näher dran an den drei Punkten. Es war aber auch nicht total unverdient."

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3:2 (2:0)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Dass die Mannschaft ein solches Spiel hinbekommen hat, ist toll. Der Sieg ist nicht unverdient. Wir hatten richtig Druck drauf. In der zweiten Halbzeit war es schwierig, da siehst du, was für eine fußballerische Qualität Wolfsburg hat. Ich bin sehr glücklich, dass wir es gewinnen konnten, weil wir ziemlich Theater mit Corona hatten."

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht bereit. Daran müssen wir dringend arbeiten. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine ganz andere Körpersprache. Es ist ein bisschen unglücklich, aber ich würde es nicht als unverdiente Niederlage bezeichnen. Für mich ist nichts vorbei, wir müssen noch Punkte sammeln, um stabil in der Liga zu bleiben."

Union Berlin - VfB Stuttgart 1:1 (1:0)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Die erste Halbzeit war wirklich sehr gut, dominant mit Möglichkeiten Tore zu erzielen, und wir sind verdient in Führung gegangen. Wir wollten nach der Pause das zweite Tor suchen. Da wurde Stuttgart besser, hatte aber auch ein bisschen mit uns zu tun. Schade, wir hätten gerne die 40 Punkte heute festgemacht, das ist uns leider nicht gelungen."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wenn man in Berlin einen Punkt mitnimmt, kann man zufrieden sein. Es war wie erwartet sehr zäh gegen einen sehr guten Gegner, der gut verteidigen kann und gegen den es schwierig ist, Chancen herauszuspielen. In der ersten Halbzeit hat uns Union ein bisschen den Schneid abgekauft, im Laufe der zweiten Halbzeit sind wir viel stärker geworden. Zum Schluss ist auch ein Punkt verdient gewesen."