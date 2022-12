Nagatomo: Aller guten Dinge sind drei

Am Montagnachmittag steht Japan zum vierten Mal in seiner Geschichte im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft. Diesmal soll es endlich klappen. Mit Kroatien zittert der nächste große Name vor den Samurai Blue.

Zweimal hat er es bereits versucht, zweimal ist er haarscharf an Japans erstem Viertelfinaleinzug vorbeigeschrammt. Yuto Nagatomo kennt das Gefühl großer Spiele bei einer Weltmeisterschaft. Immerhin ist er zum vierten Mal dabei. Der 36-jährige Außenverteidiger der Samurai Blue ist daher vor dem großen Spiel gegen Kroatien die Ruhe selbst. Schmerzhaft dürften ihm die WM in Südafrika und die in Russland dennoch in Erinnerung geblieben sein. 2010 war gegen Paraguay die Reise nach Elfmeterschießen vorbei, 2018 stand Japan gegen Belgien kurz nach der Pause bereits mit eineinhalb Beinen im Viertelfinale, schenkte die 2:0-Führung jedoch wieder her und kassierte unglücklich in der vierten Minute der Nachspielzeit den Knockout.

Belgien-Bilder erst unerträglich, dann Motvation

Besonders Bilder dieser Partie hatte sich der Außenbahnspieler, der lange in Italien, der Türkei und Frankreich aktiv war, lange nicht ansehen können. Doch im vergangenen Jahr hat sich der Mann mit den rotgefärbten Haaren dann doch intensiv mit Szenen dieses Spiels auseinandergesetzt.

"Die Enttäuschung wird zum größten Energieschub. Das hat mich auch widerstandsfähiger gemacht", so Nagatomo. Diese Widerstandsfähigkeit wird nun gegen Kroatien auf die Probe gestellt. In den bisherigen beiden Aufeinandertreffen bei einer WM-Endrunde 1998 (0:1) und 2006 (0:0) blieben die Ostasiaten ohne eigenen Treffer.

"Kroatien ist ein Land, das viele sehr gute Fußballer hat", sagt Nationalcoach Hajime Moriyasu. "Sie sind nicht umsonst WM-Zweiter. Sie sind sehr clever. Sie sind sehr flexibel und kennen sich mit K.-o.-Spielen aus."

Itakura gesperrt, auch Kubo wohl nicht dabei

Auch Moriyasu war, wenn auch noch nicht in leitender Funktion, beim damaligen dramatischen Aus gegen Belgien dabei. "Aus unserer Sicht hätten wir es schon 2018 verdient gehabt, ins Viertelfinale einzuziehen", sagt der 54-Jährige, der in Russland als Co-Trainer fungierte. Nach effektiven taktischen Kniffen gegen Deutschland und Spanien wird Moriyasu nun noch bis Montagnachmittag an seiner Herangehensweise feilen, um den nächsten Großen aus dem Turnier zu werfen. "Wir glauben, dass wir es schaffen können."

Gegen den amtierenden Vizeweltmeister werden es die Samurai Blue allerdings nicht einfach haben, auch weil sie in der Innenverteidigung Gladbachs Ko Itakura ersetzen müssen, der gegen Spanien seine zweite Gelbe Karte des Turniers kassierte. Ebenfalls voraussichtlich nicht rechtzeitig fit wird Takefusa Kubo, der jeweils gegen Deutschland und Spanien links auf der offensiven Außenbahn begann.