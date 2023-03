"Näher zusammengerückt": Sonnenhof Großaspach setzt weiter auf Sbonias

Die SG Sonnenhof Großaspach wird mit Evangelos Sbonias in die Zukunft gehen. Am Donnerstag verkündete der frühere Drittligist die Vertragsverlängerung mit seinem Trainer.

Wenige Tage, bevor die Oberliga Baden-Württemberg wieder ihre Pforten öffnet, hat mit der SG Sonnenhof Großaspach der zweite heiße Titelkandidat Klarheit auf der Trainerposition geschaffen. Knapp drei Wochen, nachdem sich Mustafa Ünal und die Stuttgarter Kickers einig wurden, hat die SGS nun die Vertragsverlängerung mit Evangelos Sbonias verkündet.

"Wir wollen auf dieser Position für Kontinuität sorgen und sind auch weiterhin voll davon überzeugt, dass Laki Sbonias der richtige Mann ist und wir gemeinsam mit ihm unsere mittel- und langfristigen Ziele erreichen werden. Ich schätze die Zusammenarbeit mit ihm sehr, er kann sich voll und ganz mit diesem Klub und der Philosophie, die wir hier verfolgen wollen, identifizieren", sagt Vorstandsmitglied Michael Ferber über seinen Trainer und will beim Tabellenzweiten gleichzeitig jegliche Unzufriedenheit über die sieben Punkte Rückstand auf die Stuttgarter Kickers dämpfen: "Es darf nicht vergessen werden, dass wir einen großen Umbruch im Sommer hinter uns haben und es ihm gelungen ist, aus einer jungen sowie neu zusammengestellten Mannschaft eines der besten Teams dieser Spielklasse zu formen."

Sbonias, der im vergangenen Sommer übernahm und vorher schon beim SGV Freiberg lange im Titelkampf der Oberliga Baden-Württemberg mitmischte, sagt zu seinem Verbleib: "Ich freue mich sehr über diese Wertschätzung und sehe das in diesem schnelllebigen Fußballgeschäft auch nicht als selbstverständlich an. Hier ist seit dem vergangenen Sommer auf jeden Fall etwas zusammengewachsen. Der Verein ist näher zusammenrückt, alle Beteiligten ziehen an einem Strang. Wir sind auf einem guten Weg und deshalb freue ich mich sehr darüber, dass in dieser Angelegenheit so schnell für Klarheit gesorgt wurde."