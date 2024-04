Nächtliches Pokal-Gold: SC Magdeburg überreicht Nikola Portner Medaille

Seine ganz persönliche Siegerehrung bekam Nikola Portner mitten in der Nacht. Trainer Bennet Wiegert hängte dem wegen einer positiven Dopingprobe vorläufig suspendierten Torwart des SC Magdeburg die Goldmedaille des Pokalsiegers gegen zwei Uhr morgens höchstselbst um.

Nach einer positiven Doping Probe auf Methamphetamin fehlte Nikola Portner dem SC Magdeburg am Wochenende, die Handball Bundesliga hatte den Torhüter vorläufig suspendiert. Dennoch war der Schweizer auch beim Pokalsieg in Köln war der Schweizer irgendwie dabei.

Michael Damgaard trug bei der Siegerehrung das Trikot des Schweizers, das ohnehin das ganze Wochenende in der Kabine gehangen hatte. Eine Aktion der ganzen Mannschaft, wie Gisli Kristjansson klarstellte. "Wir stehen alle hinter Niko. Er ist ein Teil der Mannschaft, er ist einer von uns, keine Frage", sagte der Isländer. Das gilt auch für die Fans, die immer wieder seinen Namen skandierten.

"Wir haben eine turbulente Woche hinter uns", sagte Lukas Mertens, der im Endspiel mit sieben Treffern als bester Werfer geglänzt hatte: "Umso schöner, dass wir den Pokalsieg für den SC Magdeburg und Niko geholt haben." Janus Dadi Smarason fügte an: "Wir haben auch für ihn gespielt. Das ist unser Freund, unser Teamkamerad. Wir haben ihn in unserem Herzen."

"Glückwünsche gehen an dieser Stelle auch an ihn", sagte Bennet Wiegert in der ARD in Richtung Nikola Portner, der das Endspiel zu Hause verfolgte. "Er ist Teil dieses Teams und hat seinen Anteil", erklärte der Trainer des SC Magdeburg im Fernseh-Interview nach dem Pokalsieg.

"Er hat ganz emotionale Sachen in unsere Whatsapp-Gruppe geschrieben. Wir sind in dieser schweren Zeit definitiv bei ihm", berichtete Wiegert. Nikola Portner meldete sich am Abend auch noch selbst kurz auf Instagram: "Ohne Worte...danke Jungs", schrieb der Torhüter des SC Magdeburg bei Instagram.

Flensburg als letzte große Hürde, dann Kielce

Die Pokalsieger des SCM waren in der Nacht zum Montag von einer Handvoll Fans - unter ihnen nach dpa-Informationen auch Nikola Portner - am Magdeburger Olympiastützpunkt empfangen worden. Danach verschwanden Spieler und Trainer in der Dunkelheit, wollten schnellstmöglich ins Bett.

Obwohl die SCM-Profis an zwei trainingsfreien Tagen zu Wochenbeginn mal durchatmen können, soll der Triumph im Pokal nur ein Zwischenschritt zu weiteren Großtaten sein. Zwei weitere Titelchancen haben die Magdeburger, liegen in der Bundesliga mit einem Spiel weniger einen Punkt hinter Tabellenführer Füchse Berlin und treffen im Viertelfinale der Champions League auf Kielce um Nationaltorwart Andreas Wolff.

"Wir wollen Freitag nicht opfern für irgendwelche Partynächte", sagte Wiegert nach dem Pokalsieg und ergänzte: "Ich muss meinen Job weitermachen, wir haben in dieser Saison noch viel zu gewinnen - und das werde ich heute nicht zerstören."

Schon am Donnerstag reist der SCM in den Norden, wo man einen Tag später bei Verfolger Flensburg-Handewitt antritt. Das Spiel in Flensburg ist die letzte Begegnung mit einem Team aus den Top 7 der Tabelle und damit wohl die letzte ganz große Hürde vor einer möglichen dritten Meisterschaft nach 2001 und 2022.

Hernandez soll Faktor bleiben

Nikola Portner wird dann wieder fehlen. Gegen die Flensburger, die sich nach einer Steigerung mit einem 31:28 über die Füchse Berlin in Köln den dritten Platz im Pokal gesichert hatten, dürfte somit wieder Torwart Sergey Hernandez im Fokus stehen.

Der Spanier zeigte beim Final Four in Köln eine überragende Leistung und wurde als Spieler des Turniers ausgezeichnet. Mit nur 22 Gegentoren im Spiel war die Abwehr am Wochenende das Prunkstück der Magdeburger. Funktioniert sie am Freitag ebenso gut, sollte der SCM in Flensburg gute Chancen haben, vorerst die Tabellenführung zu übernehmen.

Neben den jungen Torhüter-Talenten des Drittliga-Teams steht Magdeburg zudem Mikael Aggefors zur Verfügung, der in der vergangenen Woche aus dem Ruhestand zurückkehrte und vor seinem Debüt in der Bundesliga steht. "Ich versuche natürlich jetzt erst einmal wieder richtig in Form zu kommen, damit ich bereit bin, wenn ich gebraucht werde", so der Torhüter.

Erst weitere Titel dann Balkon

Mit Blick auf den eng getakteten Spielplan verzichten Club und Stadt auf den traditionellen Eintrag ins Goldene Buch und die Präsentation des Pokals auf dem Rathausbalkon. Beides soll im Sommer nachgeholt werden.

"Zunächst aber drücken wir die Daumen, dass die SCM-Handballer auch die Deutsche Meisterschaft holen und den Titel in der Champions League verteidigen" erklärte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris. Statt des Empfangs am Rathaus gibt es am Montagabend um 19 Uhr einen Empfang der Pokalhelden an der Getec-Arena.

