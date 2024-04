Nächstes Wettbieten mit Nike: FC Liverpool vor Rückkehr zu Adidas

Beim FC Liverpool steht laut einem Bericht der nächste Ausrüster-Wechsel bevor. Zwei andere Adidas-"Neuzugänge" in der Premier League sind bereits fix.

Die Aufregung war groß, als der DFB vor einigen Wochen bekanntgab, dass die deutsche Nationalmannschaft ab 2027 nicht mehr von ihrem jahrzehntelangen Partner Adidas ausgerüstet wird, sondern von dessen Konkurrenten Nike.

Das US-amerikanische Unternehmen hatte bei diesem Wettbieten das deutlich bessere Angebot abgegeben - im Fall des neuen Deals für den FC Liverpool soll es genau andersherum sein: Wie das Online-Portal SportBusiness berichtet, stehen die momentan von Nike ausgerüsteten Reds zur Saison 2025/26 vor einer Rückkehr zu Adidas.

Es geht um einen Fünfjahresvertrag, gültig bis inklusive der Saison 2029/30, und wäre ein Comeback nach 13 Jahren. Bisher wurde Liverpool sowohl zwischen 1985 und 1996 als auch zwischen 2006 und 2012 von der großen Marke aus Herzogenaurach ausgerüstet, seit 2020/21 ziert das Nike-Logo das Reds-Trikot.

So viel wie ManUnited bekommt Liverpool wohl nicht

Aktuell soll der LFC jährlich rund 58 Millionen Euro von Nike einstreichen, was Adidas wohl deutlich überbietet. An die 100 Millionen Euro pro Jahr, die Adidas Liverpools Rivalen Manchester United zahlt, reicht das Gebot laut SportBusiness jedoch nicht heran. Dem Bericht zufolge soll auch Puma, das Triple-Sieger Manchester City ausrüstet, am Liverpool-Deal interessiert gewesen sein.

Im englischen Oberhaus werden von Adidas und Nike aktuell je vier Teams ausgerüstet - übertroffen wird das nur von Umbro (fünf). Neben ManUnited tragen auch der FC Arsenal, der FC Fulham und Nottingham Forest Adidas, einen Nike-Vertrag haben neben den Reds der FC Chelsea, Brighton & Hove Albion und Tottenham Hotspur.

Für die kommende Saison stehen allerdings bereits Aston Villa und Newcastle United (bisher jeweils bei Castore) als "Neuzugänge" bei Adidas fest, das den Premier-League-Markt noch weiter erschließen will. Im vergangenen Jahr hatte Liverpools Eigengewächs Trent Alexander-Arnold bereits einen lukrativen Schuh-Deal bei Adidas unterschrieben. Nun folgt wohl auch sein Verein.