Nächstes Treuebekenntnis: Auch Martel bleibt in Köln - mit Sonderrolle

Am Mittwoch hat sich Jan Thielmann zum 1. FC Köln bekannt, am Donnerstag folgte ihm Eric Martel. Auch der 22-Jährige bleibt dem Effzeh nach dem Abstieg aus der Bundesliga erhalten - und erhält eine Sonderrolle.

Nach dem Abstieg und der vom Weltverband FIFA bis zur Winter-Transferperiode der Saison 2024/25 verhängten Transfersperre ist der 1. FC Köln auf jeden Spieler angewiesen, der in der 2. Bundesliga weiterhelfen kann. Nach Jan Thielmann hat sich nun auch Eric Martel dazu entschieden, den Verein nicht zu verlassen und im deutschen Unterhaus für die Domstädter aufzulaufen.

"Trotz bestehender Ausstiegsklausel im Abstiegsfall wird der Kapitän der deutschen U-21-Nationalmannschaft in der kommenden Saison im FC-Trikot auflaufen und seine Entwicklung in Köln fortsetzen", hieß es in der Mitteilung der Kölner.

"Der FC und vor allem die Fans hier sind etwas ganz Besonderes und ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit Stadt und Verein", ließ Martel wissen, dem sehr schnell klar war, "dass ich die Enttäuschung aus der vergangenen Saison in der neuen Spielzeit wiedergutmachen möchte, um den Menschen, die immer zu uns gestanden haben, etwas zurückzugeben. Dafür werde ich alles geben und ich bin sehr glücklich darüber, auch in Zukunft für diesen tollen Klub spielen zu dürfen".

Martel kam über Austria Wien und RB Leipzig im Sommer 2022 zum 1. FC Köln und absolvierte in der Bundesliga 59 Spiele für die Geißböcke.

"Ich kenne Eric bereits seit seinem 14. Lebensjahr. Schon damals haben ihn unbändiger Wille, große Bodenständigkeit, hohe Verlässlichkeit und Verantwortungsübernahme ausgezeichnet. Diese Tugenden spiegeln sich in seinem jetzigen Bekenntnis zum FC wider", freute sich Christian Keller über den Verbleib von Martel.

Führungsrolle für Martel

Dem 22-Jährigen traut der FC-Geschäftsführer eine Führungsrolle in der kommenden Spielzeit durchaus zu. "Auf und neben dem Platz hat Eric deshalb das Zeug, in der neuen Spielzeit einer der prägenden Charaktere unserer Mannschaft zu sein. Wir freuen uns sehr, dass er sich dieser Herausforderung stellt und unsere Mannschaft nach vorne bringen will."